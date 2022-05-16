台灣虎航生力軍陸續報到 提前布局迎客運市場回溫

看好各國已陸續釋出鬆綁管制措施的消息，我國也有望在今(2022)年下半年開放邊境，再加上A320neo新機也陸續進行交付，台灣虎航（6757）於上(4)個月即提前布局宣布進行人才招募，預計總招募人數上看百名，消息一釋出，各職缺履歷投遞即如雪片般飛來，相當踴躍。

台灣虎航自對外公開招募培訓機師、有經驗的正/副機師、CPL(Commercial Pilot License)商用機師、客艙組員等職缺以來，即陸續收到許多有興趣加入航空業的求職者履歷；其中，客艙組員吸引了近3,000人報名，經過初步資料審查後，預計將有1,000名左右可於本週末(21日及22日)參加初試；並於下週末(28日及29日)進行複試，錄取之客艙組員，將於2022年下半年分批報到。至於機師部分，也已接獲上百封的履歷，投遞數量超乎預期，且報名持續進行中，招收對象男女不拘，歡迎有興趣的求職者備妥資料後進行投遞(https://bit.ly/3EjXcXs)，錄取後將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即可成為台灣虎航的正式機師。

除了積極對外招募優秀人才，台灣虎航也於今(16)日迎接第16批的客艙組員加入，此為自2020年受到疫情影響後，首度恢復客艙組員的培訓，正式為下半年放寬邊境進行人才儲備。今日的開訓典禮中，台灣虎航總經理張明瑋也特別親臨現場，勉勵所有培訓客艙組員，並期許每一位都能順利通過課程。採精兵招募制度的台灣虎航，除了外語能力、學經歷之外，更看重的是個人特質，期望客艙組員在機艙執勤及穿梭之際，也能帶著「熱情、溫暖、真誠」的態度，將台灣虎航的活潑企業文化傳遞予乘客。

台灣虎航自2014年開航以來，藉「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，塑造出年輕活潑、朝氣十足的企業形象，也是首家且連續六年獲得讀者文摘信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空。受疫情影響，台灣虎航近兩年暫停人才招募，但隨著疫苗施打率逐漸提升，多國開始正視與病毒共存並進而決議開放邊境，台灣虎航將藉本次徵才，培育新世代人才以迎接客運市場回溫。