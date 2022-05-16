快訊

醫稱「化痰藥」可減少4成死亡率遭瘋搶 羅一鈞這樣說

扯鈴結合紙飛機 台灣代表奪世界大賽亞軍創紀錄

美玉姨查防疫謠言 喝大蒜水、鹽水漱口最愛轉傳

中央社 / 台北16日電

開發商Gogolook旗下可疑訊息查證機器人「美玉姨」盤點COVID-19疫情期間通訊軟體中的熱門可疑訊息，發現民眾最愛轉傳3大防疫偏方療法，包括喝大蒜水、用加鹽水漱口、食用鹼性食物。

Gogolook今天發布新聞資料指出，根據可疑訊息查證機器人美玉姨觀察，在4月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數攀升前，民眾的恐慌與不安影響資訊判讀力，大量轉傳許多未經科學證實的COVID-19治療與防疫方法，甚至包含「使用碘酒漱口、用烈酒噴向喉嚨深處」等變相恐危害身體的做法。

觀察整體與防疫偏方療法有關的可疑訊息趨勢，傳播量從4月起明顯增量，並在4月底因一則內容為「好消息，武漢的病毒一碗煮沸的濃大蒜水就能喝好。老中醫親自試驗過，很多病友也成功了。八頭大蒜拍碎用七杯水煮熟，連吃帶喝，一晚就好了。歡迎轉發！」的訊息，創下近期高峰。

美玉姨資料顯示，在其餘未經科學證實的COVID-19治療與防疫訊息中，使用漱口水加鹽漱口、食用鹼性食物（例如青檸檬、香蕉）位居第2、3名。綠茶、高粱酒、鹽水、醋與肥皂水，常透過文字、影片、圖片等形式捏造與加工，成為傳言可以治療COVID-19病毒的可疑訊息。

長期與美玉姨合作的台灣事實查核中心總編審陳慧敏表示，「傳言是民眾焦慮的溫度計」，當疫情嚴峻時，大家急需各種資訊來保護自己和家人，習慣轉傳各種訊息，而越是在這種關鍵的時間點，就必須謹記「先查證，再轉傳」的原則。

陳慧敏建議，若收到不確定的傳言，可以透過LINE問問美玉姨、查閱台灣事實查核中心的查核報告，透過各種闢謠資源來保護自己和家人。

美玉姨也發現，在政府宣布廢除實聯制後，通訊軟體群組隨即出現「不可以再掃實聯制QRcode，否則要收簡訊費用」的錯誤訊息。5月國內快篩供不應求期間，許多群組快速流傳號稱「透過憋氣計算時長可以進行自主快篩測驗」的影片，讓苦於沒有快篩的民眾開始掉入謠言中。

美玉姨指出，指揮中心宣布快篩陽性即確診期間，加劇流傳「快篩前不能食用泡菜、優格、柳橙、鹹菜等，否則易驗出偽陽性」的錯誤說法。隨著疾管署政策因應事態頻繁更動，容易讓通訊軟體中的訊息難以判斷真偽，而相關確診與隔離的應變規範、肺炎後遺症恐將成為可疑訊息的下一個重大熱點。

軟體

延伸閱讀

高市議會第三人 副議長陸淑美快篩陽性

快篩一劑難求 衛福部次長：實名制第二輪擬提早上路

秘書快篩陽 食藥署長吳秀梅也居家隔離

黎明前黑暗時刻 柯文哲招募50名專責病房防疫天使

相關新聞

製造業安全帶繫好！大陸封控供應鏈大亂 台廠躲得過這一劫？

從全球高通膨、俄烏戰爭，再到大陸封控措施加嚴，供應鏈大亂的嚴重性又再被拉升起來，成了壓倒製造業的最後一根稻草，對於原本第2季理應進入傳統旺季的製造業，財經智庫近來紛紛示警，台廠這一劫恐怕是躲不過了，大家要有心理準備，恐怕得繫好安全帶，其中又以電子業所受衝擊最大。

台灣虎航生力軍陸續報到 提前布局迎接客運市場回溫

看好各國已陸續釋出鬆綁管制措施的消息，我國也有望在下半年開放邊境，再加上A320neo新機也陸續進行交付，台灣虎航（67...

美玉姨查防疫謠言 喝大蒜水、鹽水漱口最愛轉傳

開發商Gogolook旗下可疑訊息查證機器人「美玉姨」盤點COVID-19疫情期間通訊軟體中的熱門可疑訊息，發現民眾最愛...

嘉縣振興加碼抽獎 她花1萬2千多元 抽走500萬輕豪宅

嘉義縣振興券加碼方案「好康+1，等你來+1」今天上午抽出最大獎500萬輕豪宅、142萬輕遊艇及三昧堂獨家精緻手工天官戲偶...

台灣也瘋！全球九成投資人打算投資這類地產

仲量聯行最新一份研究報告「2022全球投資者動向調查」顯示，90%投資人將於2022年增加物流地產投資額，仲量聯行表示，...

京城建設花7年整合公私地主 博愛都更案已獲核定

京城建設在苓雅區五塊厝捷運站旁推動的「福河段博愛都市更新案」，歷經7年再次整合已獲核定，預定明年申請建築，高雄將再添一座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。