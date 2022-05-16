市府商圈追上東區！睽違7年再現單坪萬元租金

最新實價租金資料顯示，今年3月市府商圈忠孝東路五段上，一間店面以月租25萬元，每坪1萬元出租，為2015年，7年以來，信義區再度出現單坪萬元租金實價，新的承租方為近年持續快速擴張據點的糕餅業者「橘村屋」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示， 東區與西門町受到國際觀光客人次雪崩影響，原本熱門店面出現大量與長時間空置的災況，近期東區忠孝東路四段更出現兩筆實價單坪6588元與7566元，與昔日動輒一、兩萬元相去甚大。

反觀緊鄰信義計畫區的忠孝市府商圈，卻看不到店面市場不景氣的狀況。不只區域內的店面即使空置也很快有新的租客補上，店租還能維持穩定的市場行情，在東區短期降價求租與忠孝市府商圈的穩定消費人潮帶動下，忠孝市府商圈似乎已經追上東區商圈。

此次揭露的是正對信義計畫區的店面，根據實價揭露顯示店面位於忠孝東路五段153號，今年3月月租25萬元，單坪租金為1萬元。過去信義區單坪萬元店租實價最多的區域，是在威秀影城的街邊店面，每坪約1.5萬到1.7萬元。

曾敬德指出，這波觀光商機的不景氣，主要以國際觀光客的商圈為主，但內需型的商圈還能維持相對穩定，尤其像市府商圈這種「類觀光」的內需商圈，白天有上班族、晚上有周邊住戶，周末有信義區的觀光人潮，區域內空置店面很快吸引新的房客進駐。

觀察近一年來在市府商圈開店的，大多是連鎖餐飲與少部分的藥局，顯示不管景氣與疫情怎麼變化，「民以食為天」還是市場上最基本的穩定需求。