供應鏈混亂鋁緊張 食品罐頭等業頭痛

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】鋁罐啤酒將告罄！新冠疫情導致供應鏈混亂至今未解，再加上西方紛紛抵制俄羅斯的產品，導致全球鋁供應短缺，嚴重影響包括食品罐頭、汽車製造與建築等多項產業，鋁價更是節節飆升，相較疫情前的價格飆漲約65%。

鋁礦市場動盪

《BBC》報導，鋁礦應用廣泛，小至裝食物的罐頭，大至航太工程都能見得該材料的身影。該金屬在地球是相當廣泛常見的元素，但並非所有的鋁礦都有經濟價值，大多數的金屬鋁都是從「鋁土礦」生產，且分布於澳洲、中國與幾內亞，近期飽受爭議的俄羅斯也掌握全球第三的鋁業公司「俄鋁」（RUSAL）。

但眾多企業都開始擔憂鋁礦供應的問題，加州啤酒廠商業者表示，「過去都會準備三個月的（鋁罐）庫存，但現在只剩下一個月」，更擔憂鋁罐供應商未來難以如期交貨。

鋁市場缺貨三原因

鋁市場如此動盪的主因有三個，一、因為新冠疫情的隔離措施，導致全球供應鏈延遲，不僅交貨時間變長，讓運輸成本也提高許多；二、國際紛紛因為俄烏戰爭而抵制俄羅斯，拒絕進口該國產品，使鋁礦的短缺狀況更加嚴重；三、鋁礦生產過程高度依賴能源，而近期國際能源價格飛漲，鋁製作商紛紛減產。

金屬回收公司主管爾德表示，與其他金屬不同，鋁需要藉由電解過程來提煉，過程高度依賴能源，導致鋁的生產相當容易受到能源價格的影響，有分析指出，歐洲到了2022年將損失約90噸的鋁金屬產量。

鋁礦股票大跌

然而，鋁礦供應混亂的問題，也連帶影響到鋁業公司的股票。《彭博社》分析指出，鋁業股市創下近幾個月以來的最大跌幅，鋁生產商表示，因為供應鏈中斷，導致整體鋁礦的出貨量減少，銷售額也隨之下滑，更強調「現在的狀況將傷害客戶未來對鋁業的信心」。

爾德表示，鋁礦的供應限制可能還會持續一段時間，將為各類市場前景造成相當大的不確定性，畢竟鋁礦無所不在。

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