六都房價誰在裸泳 一張圖告訴你

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經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
新北市、桃園、新竹、台中、台南等五縣市，住宅供需全部呈現「供過於求」，跌破市場眼鏡；其中又以台中「假性需求」疑慮最高，區域超額供給約高達5.2萬戶，其次是新北市約4.46萬戶，桃園市、新竹縣市約各達1.26萬戶、1.37萬戶，台南超額供給最少、但供給也超出4,845戶。屋比房屋提供
新北市、桃園、新竹、台中、台南等五縣市，住宅供需全部呈現「供過於求」，跌破市場眼鏡；其中又以台中「假性需求」疑慮最高，區域超額供給約高達5.2萬戶，其次是新北市約4.46萬戶，桃園市、新竹縣市約各達1.26萬戶、1.37萬戶，台南超額供給最少、但供給也超出4,845戶。屋比房屋提供

過去檢視房地產供需表現，供給面會觀察房屋稅籍住宅數量，需求面則看民眾設籍戶數，兩大數據可看出市場供需狀況；據內政部最新房屋稅籍住宅數量、設籍戶數數據顯示，從六都及新竹來看，全國住宅短缺情況僅在台北市、高雄市兩大都會區。

值得注意的是，新北市、桃園、新竹、台中、台南等五縣市，住宅供需全部呈現「供過於求」，跌破市場眼鏡。

其中又以台中「假性需求」疑慮最高，區域超額供給約高達5.2萬戶，其次是新北市約4.46萬戶，桃園市、新竹縣市約各達1.26萬戶、1.37萬戶，台南超額供給最少、但供給也超出4,845戶。

房產專家表示，從自由市場交易來看，當市場「供不應求」，交易產品價格就會上揚，反之「供過於求」，產品價格下跌機率大增；以新北市、桃園、新竹、台中、台南等五縣市，住宅供需全部呈現「供過於求」的狀況來說，區域潛在賣壓大。

房產專家強調，若區域房市實質房屋購買力、也就是所謂的剛性需求無法跟上，這些由投資買盤所撐起的房價，是否會目前總體經濟弱化、政府持續加大打房動作而退散，讓區域房價跟著退潮，值得密切注意。

據財政部最新統計資料顯示，今年4月個人房地合一稅共31.6億元，較去年同期暴增1.2倍；統計六都與新竹地區的房地合一稅收變化，除了桃園市以外，其餘都會區的個人房地合一稅收都成長超過一倍，稅收最多的是台中市，4月個人房地合一稅收6.4億元、年增137%，且台中市已經連當九個月的房地合一稅收王，反映當地短期交易行為活絡，加上重劃區的地價與房價走揚，帶動稅收增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，符合房地合一稅有兩大條件，包括短期與增值，交易時間越短稅率越高，且房價增值越多也會導致稅收增加，且從房地合一稅的稅收狀況可發現，稅收金額幾乎與景氣呈現同步走勢，尤其在預售換約也納入課稅行列後，也帶動稅收走揚。

房地合一 房價

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