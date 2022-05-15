新穎攜手中國附醫登歐洲腎臟病年會 展示創新生物標記

新穎生醫（6810）表示，該公司將參與本月19-22日在法國巴黎舉辦的歐洲腎臟病年會（ERA-EDTA），會中展示創新生物標記DNlite-IVD103的應用，還將攜手中國醫藥大學附設醫院聯名發表歷經四年、總計超過4,500位病患的急性腎損傷診斷的臨床研究成果。

新穎生醫表示，這是世界首創以大數據分析結合創新生物標記DNlite-IVD103，在一般門診即能以非侵入性尿液檢測出隱藏的急性腎臟病（AKD）患者，提早進行照護與治療，減少可能的洗腎風險。這也是IVD103首次於國際會議發表在糖尿病腎病變以外的應用，一旦再獲大量驗證，將開啟未來腎病照護的智能新生態系。

新穎生醫指出，由中國附醫副院長、腎臟專科醫師郭錦輯發表的最新臨床研究，透過中國附醫自主開發的大數據系統AKIDS，在門診中採隨機分配篩選具潛在急性腎損傷（Acute kidney injury，AKI）病患做轉介與治療，並同步以DNlite-IVD103做臨床驗證，比較獲得轉介者與未獲得者在後續腎病的進程與透析機率，以及將DNlite-IVD103與傳統急性腎損傷指標NGAL（尿液嗜中性白血球明膠酶）等進行對比。

本次試驗歷經四年、總計超過4,500位病患的追蹤分析，結果顯示，能在門診中篩選出急性腎損傷的潛在病患，透過數據智能標註疾病表現型跟精準的生物標記DNlite-IVD103做結合，互為驗證，同時證實DNlite-IVD103對急性腎損傷門診病患具有精準診斷與風險評估的潛在價值。

郭錦輯表示，未來，DNlite-IVD103這樣的生物標記除了應用於早期診斷外，更有機會做為一個預後(Prognosis)的風險管控。可以利用這樣的生物標記，把病人的預後風險分類成高中低，並做好風險管控。如果生物標記的風險曲線是不穩定的，就很難做到準確的風險管控。這也是這一次歐洲腎臟醫學會上發表的一個新發現。

對於本次臨床研究的重大發現，新穎生醫董事長曾錙翎表示，很榮幸DNlite-IVD103能加入此臨床驗證，不僅有機會對整個腎病治療與照護做出貢獻，也代表IVD103成功擴大適應症至糖尿病腎病變以外的檢測市場，對目前的市場推廣帶來正向肯定，更有助公司明確產品開發定位與長期的營運發展。

曾錙翎表示，DNlite-IVD103的市場潛力持續受到關注。在已取證的歐盟、馬來西亞等地，公司積極布建經銷商，其中透過馬來西亞獨家經銷商BioMed已打入當地市占率逾五成的知名臨床檢驗中心供應鏈；在台灣則採學術研究專用（RUO）或實驗室自建項目檢測（LDT）模式，爭取醫院標案或提供相關檢測服務。本屆歐洲腎臟病年會尚未正式登場，已有不少國外業者對DNlite-IVD103產品表達高度興趣，雙方將於巴黎展會上進一步商談，公司對後續展出效益樂觀期待。