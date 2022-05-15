快訊

中重症增149例 死亡19例分布在70至90多歲、8人未接種疫苗

中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

直播／連四天破6萬！今本土+6萬8732例確診、37例境外 增19死

台北國道馬拉松加碼參賽者每跑1公里遠通投入1元護道安

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
高公局副局長廖肇昌(左三)與、遠通電收總經理張永昌(右三)、副總謝明峰(右二)與主辦單位路跑協會、陽光基金會等貴賓合影。圖/遠通電收提供
高公局副局長廖肇昌(左三)與、遠通電收總經理張永昌(右三)、副總謝明峰(右二)與主辦單位路跑協會、陽光基金會等貴賓合影。圖/遠通電收提供

亞洲唯一全程在國道上舉辦的路跑賽事「臉部平權運動臺北國道馬拉松」今(15)日熱鬧登場。遠通電收今(2022)年首度擔任賽事主要贊助夥伴，宣布加碼公益，本屆賽事所有參賽者每跑1公里，遠通便投入1元守護兒童及壯世代等弱勢交通族群(Vulnerable Individual Protection Services, VIPS)。除此之外，遠通電收也與大會合作，號召鐵人主播侯以理領軍官方配速團，帶領14位專業配速員，陪伴跑者暢跑國道、創造個人PB (Personal Best)。

每一步都有愛！所有參賽者每跑1公里 遠通投入1元護道安

遠通電收今年首度贊助國道路跑，號召跑者一起跑出健康和愛心。儘管因配合防疫規範使賽事從今年3月延到今日，依然擋不住跑者的熱情，吸引了數千名跑者報名參賽，其中參與全、半程馬拉松的專業跑者，更佔了總參賽人數將近半數。

遠通今日也宣布加碼，將原先設定eTag用戶跑一公里，遠通投入1元護道安的公益行動，擴大適用於「所有」跑者，將跑者所累計的愛心跑程集結起來，1比1轉化為道安公益經費，用於推廣包括行人、幼兒、高齡者與騎士等弱勢交通族群的社會公益作為。

遠通電收總經理跑10K 侯以理、梁哲睿、許瑨庭等名人領軍國道馬配速團

遠通電收總經理張永昌本次特別報名參加10K賽事。除了感謝主辦單位路跑協會的邀請與高公局的指導，他也表示：「遠通電收很榮幸能透過國道路跑賽事，在除了國道上提供ETC服務，也與用路人建立起健康生活與社會公益的鏈結。遠通秉持善盡企業社會責任的理念，串接路跑活動與道安公益，希望能號召更多企業響應，共同呼籲外界關心弱勢用路人行得更加安全。」

除響應公益，遠通電收也與大會合作號召跑友組成「官方配速團」，配速團總教練梁哲睿表示：「有機會一大群人一起用跑的方式上高速公路，在高架橋上感受腳步共振的爽感，真的很讚！」

鐵人主播侯以理、運動網紅許瑨庭，本次分別擔任半馬與10K組配速團團長，今日帶領14位專業配速員，陪伴選手跑出佳績；臺灣首位職業圍棋世界冠軍─紅面棋王周俊勳（九段），亦受遠通電收邀請響應活動，共同支持臉部平權運動與推廣道路安全。

遠通應援團現身 組啦啦隊、補給站為選手加油打氣

今日賽事，遠通電收同仁特別組成遠通 uTagGO 啦啦隊、認養一個補給站，儘管賽事過程下著綿綿細雨，遠通電收的同仁依然熱情為選手加油打氣、遞上杯水為選手補充水分降溫，展現服務精神。活動主會場也有遠通電收與uTagGO攤位，除了邀請民眾響應「減碳出任務」活動，宣導申辦eTag代扣國道通行費與停車費減少紙張浪費與車輛怠速更環保，還可降低接觸風險，一舉兩得

遠通 國道 路跑

延伸閱讀

2022台北國道馬拉松盛大開跑 陽光臉部平權大使任家萱Selina現身鳴槍

宜18線拓寬改善工程今動土 明年底竣工提升道安

主播高毓璘3次快篩退燒了才陰轉陽　看2條線：我臉上三條線了

主播目擊半夜台大急診「超載現況」 PO照嘆：坐辦公室的官一定不知

相關新聞

網站稱「買NFT還能抽捷運宅」 3大建商澄清：無合作關係

「空頭夢想家」網站聲稱，買NFT可抽價值新台幣1300萬元的捷運住宅，並將國內外多家知名建商列為合作夥伴，已遭到遠雄、長...

五股洲子洋 房市價量齊揚

新北市五股洲子洋重劃區近兩年在剛性需求買方持續挺進下，區域房市呈現「價量齊揚」行情。信義房屋五股重劃店經理林士凱指出，主...

專家帶路／五股洲子洋 供給量不多 基本面有撐

信義房屋五股重劃店經理林士凱表示，五股房市在相對低單價、低總價的親民價格，對首購、換屋等剛性需求買方非常友善，有意在此購...

名人找個家／藍維鼎 先做足功課

中華民國保險經紀人公會理事長藍維鼎買屋都是靠自己，沒有靠過家人協助。2000年左右，從事仲介業朋友大力鼓吹下，沒有多加考...

連鎖效應／解讀消費習慣 培養死忠客

先分享一個冷知識，水會過期嗎？有保存期限嗎？美國有些州，因著以下科學證據，免除包裝水保存期限的標示。

業務最前線／聰明提問 擴大戰果

「提問技巧」在銷售活動中扮演關鍵角色，而好問題與壞問題往往只有一線之隔，失之毫釐、差之千里。一位B2B業務人員和我聊起他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。