台北國道馬拉松加碼參賽者每跑1公里遠通投入1元護道安

亞洲唯一全程在國道上舉辦的路跑賽事「臉部平權運動臺北國道馬拉松」今(15)日熱鬧登場。遠通電收今(2022)年首度擔任賽事主要贊助夥伴，宣布加碼公益，本屆賽事所有參賽者每跑1公里，遠通便投入1元守護兒童及壯世代等弱勢交通族群(Vulnerable Individual Protection Services, VIPS)。除此之外，遠通電收也與大會合作，號召鐵人主播侯以理領軍官方配速團，帶領14位專業配速員，陪伴跑者暢跑國道、創造個人PB (Personal Best)。

每一步都有愛！所有參賽者每跑1公里 遠通投入1元護道安

遠通電收今年首度贊助國道路跑，號召跑者一起跑出健康和愛心。儘管因配合防疫規範使賽事從今年3月延到今日，依然擋不住跑者的熱情，吸引了數千名跑者報名參賽，其中參與全、半程馬拉松的專業跑者，更佔了總參賽人數將近半數。

遠通今日也宣布加碼，將原先設定eTag用戶跑一公里，遠通投入1元護道安的公益行動，擴大適用於「所有」跑者，將跑者所累計的愛心跑程集結起來，1比1轉化為道安公益經費，用於推廣包括行人、幼兒、高齡者與騎士等弱勢交通族群的社會公益作為。

遠通電收總經理跑10K 侯以理、梁哲睿、許瑨庭等名人領軍國道馬配速團

遠通電收總經理張永昌本次特別報名參加10K賽事。除了感謝主辦單位路跑協會的邀請與高公局的指導，他也表示：「遠通電收很榮幸能透過國道路跑賽事，在除了國道上提供ETC服務，也與用路人建立起健康生活與社會公益的鏈結。遠通秉持善盡企業社會責任的理念，串接路跑活動與道安公益，希望能號召更多企業響應，共同呼籲外界關心弱勢用路人行得更加安全。」

除響應公益，遠通電收也與大會合作號召跑友組成「官方配速團」，配速團總教練梁哲睿表示：「有機會一大群人一起用跑的方式上高速公路，在高架橋上感受腳步共振的爽感，真的很讚！」

鐵人主播侯以理、運動網紅許瑨庭，本次分別擔任半馬與10K組配速團團長，今日帶領14位專業配速員，陪伴選手跑出佳績；臺灣首位職業圍棋世界冠軍─紅面棋王周俊勳（九段），亦受遠通電收邀請響應活動，共同支持臉部平權運動與推廣道路安全。

遠通應援團現身 組啦啦隊、補給站為選手加油打氣

今日賽事，遠通電收同仁特別組成遠通 uTagGO 啦啦隊、認養一個補給站，儘管賽事過程下著綿綿細雨，遠通電收的同仁依然熱情為選手加油打氣、遞上杯水為選手補充水分降溫，展現服務精神。活動主會場也有遠通電收與uTagGO攤位，除了邀請民眾響應「減碳出任務」活動，宣導申辦eTag代扣國道通行費與停車費減少紙張浪費與車輛怠速更環保，還可降低接觸風險，一舉兩得