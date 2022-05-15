空投夢想家喊「買NFT抽捷運宅」豐邑機構也回應澄清了

「空投夢想家」網站聲稱，買NFT可以抽價值新台幣1,300萬元的捷運住宅，並將國內外多家知名建商列為合作夥伴；繼遠雄（5522）、長虹（5534）、麗寶之後，豐邑機構今(15)日也發布聲明，澄清無合作關係，提醒投資民眾提高警覺。

豐邑機構聲明指出，未和任何NFT發行方合作舉辦活動，也非該網站所述合作廠商，該網站所指稱任何行為，與公司無涉，提醒投資民眾提高警覺；同時該網站已嚴重侵害公司的商業信用及名譽，不排除行使追究法律責任的一切權利。

網路上近期出現一個名為「空投夢想家」的網站聲稱，購買Airdrop Houses NFT除可得到房產財務健檢規劃、折扣購屋外，還有機會獲得一套價值1,300萬元的捷運住宅或是頭期款補助。

網頁下方並列出知名五大建商「遠雄、麗寶、長虹、富足家、豐邑」以及永豐金控（2890）、香港商匯泓不動產為合作夥伴，但遭到許多建商嚴正聲明澄清。

長虹建設、遠雄集團稍早都出具聲明指出，並未和任何NFT發行方合作舉辦活動，也非該網站所述合作廠商、該網站所指稱任何行為，與公司無涉，提醒投資民眾提高警覺；同時該網站已嚴重侵害公司商業信用及名譽，不排除行使追究法律責任的一切權利。

麗寶集團也嚴正否認，強調該網站所指稱任何行為與麗寶集團無涉，提醒投資民眾提高警覺。同時，麗寶集團法務已著手收集該網站侵權資料，擬發出存證信函，保留法律追訴權。