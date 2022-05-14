捷運南環段將打通封閉市場 這站4字頭最便宜

北市捷運南環段啟動，未來將連結文湖線，東森房屋研究中心統計文山區文湖線五個捷運站實價，以木柵站周邊電梯大樓均價一坪約48萬元最便宜，比最貴的萬芳醫院站一坪60萬，便宜約12萬元，公寓則以萬芳社區站周遭最親民，每坪約34.6萬元。

東森房屋木柵加盟店王鳳英店東表示，捷運南環段可打通文山區木柵地區封閉的地理環境，未來居民不用舟車勞頓，開車到動物園捷運站，或搭公車到新店七張站轉乘捷運，可直接通勤往返台北市區、雙和地區，區域房市可望有補漲空間。

捷運南環段以新北新店區大坪林站為開頭，穿越景美溪後連結木柵路、秀明路、木新路，再進入政治大學校內四維路，最後連結動物園站，並與文湖線共站，全長約5.73公里，共設置6座地下車站。目前正在施工當中，預計117年通車。

王鳳英表示，捷運南環段可打通木柵地區封閉的地理環境，未來居民不用舟車勞頓，開車到動物園捷運站，或搭公車到新店七張站轉乘捷運，可直接通勤往返台北市區、雙和地區。

王鳳英指出，目前文山區交易熱點為興隆路三至四段、木新及木柵路、忠順街及保儀路生活圈以及政治大學，主力客群以40歲左右自住為主，去年7月解封後，有一波明顯幅度，如位於興隆路四段屋齡26年「早安再興」，過去成交價僅40多萬元，目前行情已達6字頭。

王鳳英指出，文山區與信義區僅一山之隔，房價差距卻相當大，目前信義區預售屋行情約140萬元，若是信義計畫區更是逼近200萬元，而文山區內預售屋最高8字頭，未來受南環線帶動，區域內房價有補漲空間。