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漲價效應還未顯現 永豐餘Q1EPS0.15元、華紙EPS-0.05元

經濟日報 / 記者陳柔蓁／台北即時報導

漲價效應還未顯現，永豐餘（1907）公告今年第1季稅後純益24.4億元，每股稅後純益（EPS）0.15元、單季獲利為2019年來新低；華紙稅後淨損5,805.6萬元、EPS-0.05元，寫下連續兩季虧損。

永豐餘是控股公司，營收來自子公司華紙與永豐實、永豐餘工紙、申豐應材等，但疫情與戰爭導致供應鏈失衡，原料、海運費價揚，影響這些子公司獲利；例如永豐實的產品為清潔用品和家用紙，產品售價穩定，法人看好自營電商平台「永豐商店」可以直接面向終端市場，將能優化公司毛利表現，並行銷天然清潔概念的橘子工坊品牌，並開發出洗淨病毒洗衣精等適合時代趨勢產品，永豐餘在家用紙市佔率逾半，以主打「五月花廚衛專家」方式切入中高端用戶，用利基型產品進行獲利結構調整。

華紙生產紙漿及成品紙，各對營收貢獻13％、87％；今年第1季上游面臨木片原料和能源價格高漲、海運缺艙缺櫃且價格續漲，下游成品紙則因在電子時代需求低落，獲利空間萎縮造成虧損；公司已經計劃調漲售價，並用縮短製程、放大區域型客戶等方式，減少生產工序及運銷成本。

此外，華紙耕耘特殊用紙，推出「益利吸」吸管紙，在全球減塑意識之下，每月出貨量持續成長，加上第2季每月逐步調漲產品均價（ASP）減緩壓力，法人認為造成華紙虧損不利因素陰霾即將消散。

華紙 永豐餘

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