福寶機構返鄉推「幸福愛家」董座義賣手作好茶回饋鄉里

位於南投名間的「幸福愛家」別墅案今(13)日公開，同步舉辦「幸福99」手作茶義賣；茶農之子、福寶建設機構董事長陳慶曄親手製作的99斤蜜香烏龍及紅玉紅茶，現場銷售一空，共募集20萬元捐贈給名間鄉公所，用於幫助鄉里清寒家庭及學童。

南投出好茶，陳慶曄是名間松柏嶺茶農之子，從小就在茶園與製茶的環境中長大。30年前，台茶面臨重大的產業轉型，因外銷轉內銷壓縮茶農的生存條件，逼得許多茶農二代出走另謀生計，陳慶曄就是當年離鄉打拚的最佳寫照。

後來踏入建設業的陳慶曄，秉持根深蒂固的製茶魂，從茶道體悟到：「三分茶、七分火」，並將製茶一絲不苟、嚴謹的態度與精神帶入建築。

陳慶曄表示，茶道哲學跟蓋房子一樣，從購地、產品規劃、銷售、營建、幫客戶辦貸款、交屋、到成立管委會，過程需要二至三年，其間所有細節都不能馬虎，必須戰戰兢兢、如臨深淵。

陳慶曄此次不僅返鄉蓋好宅，更特別捲袖親手製茶，推出限量99斤的好茶義賣，寓意「幸福久久，好建築長長久久」，把離鄉30年的經歷和故事濃縮於手作茶之中，還將廠商的花籃及賀禮都轉為贊助響應茶葉義賣，將更多愛心回饋鄉里。

福寶建設機構在名間推出的新案「幸福愛家」，由旗下富潤昌建設投資興建、甲級福豐營造施工營建，全案實施實價登錄2.0不二價銷售，實踐居住正義。

「幸福愛家」基地位於南投縣民間鄉水尾巷，基地面積約543坪，共規劃18戶透天別墅，建坪48至86坪，樓層規劃4層，客房數有4至5房，停車規劃前院停車及新加坡式停車，戶戶雙車位。

產品則分成有電梯與無電梯，每戶總價從940萬至1,690萬元不等，總銷約2億元，目前已賣出4戶，預計第3季動工興建。

富潤昌建設總經理劉昌浩表示，此案訴求「中彰投交通要道、30分中都生活圈」，1分鐘上國道3號名間交流道，30分鐘快速串聯南北中都路網；3分鐘速抵名間市區，國教學區與食衣住行機能充足。