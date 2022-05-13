淘帝-KY高階主管減薪25％奏效 Q1轉盈

淘帝-KY（2929）經營團隊加大嚴控營運成本、費用，包括精準品牌行銷投放、總經理及高階主管自去年下半年起主動減薪25％等，雖受到中國出現「倒春寒」氣候現象、以及中國疫情升溫等外部不利因素影響，惟集團仍持續深化TOPBI品牌銷售保持穩步成長表現，並與旗下代理商調漲童裝提貨價格，成功令今年第1季合併營收來到7億元、首季稅後淨利達2,257萬元、每股稅後純益(EPS)0.21元，較去年同期營運繳出虧轉盈。

淘帝-KY表示，集團戮力推動整體營運表現走出谷底，除強化童裝產品設計能力，掌握時下時尚流行趨勢，更持續採取優化訂單品質，積極與旗下代理商研議童裝價格，帶動今年旗下新款春夏季童裝產品拉貨價格已成功較去年同期成長3成，有助於提升整體獲利能力表現，此外，並積極深化多元銷售管道，以提升TOPBI品牌線上銷售布局，今年第1季旗下共14家線下代理商已進行線上銷售業務，以及擴增線上代理商達13家等，帶動第1季線上代理商銷售金額較去年同期成長48％水準，創造集團整體營運良好成長動能。

淘帝-KY進一步表示，由於集團持續精進童裝產品品質提升、增進倉儲物流運送效率、童裝產品實施全面調漲等策略，帶動2022年第1季整體毛利率達18％，明顯較去年同期的6％提升，另一方面，隨著集團深化TOPBI品牌線上銷售布局，調整品牌行銷投放策略著重於抖音、拚多多等線上知名平台進行，同步加強庫存管理、精進管理費用等管控，2022年第1季營業利益率亦提升至3％，展現整體營運獲利能力優化。

展望2022年第2季，淘帝-KY持續密切留意中國各地區疫情發展，對於物流運送、產品原料供應等影響，並謹慎落實相關防疫措施，以確保員工健康、代理商服務品質不受影響，目前部分主要城市已加速推動重點企業復工復產，政府防疫規範隨著新冠疫情開始緩和亦有望陸續鬆綁，加上第2季適逢中國六一兒童節銷售旺季，有機會堆疊旗下代理商備貨需求增加，此外，秋冬款童裝產品價格普遍皆比春夏款高，有助於推升未來整體營運保持良好表現。