沒有30年期房貸會怎樣？專家：加劇購屋市場M型化

央行暗示未來可能限縮30年期以上的房貸，專家試算，若以房貸千萬，利率1.6%計算，20年期房貸每月付款約4.87萬元，同樣付款條件下，30年期能貸款的金額可拉高至1,392萬元，等於增加近4成的購買力，因此倘若30年期以上的房貸被限縮，不僅購買力將大幅下滑，購屋市場可能更加M型化，貧富差距擴大。

據不動產資訊平台統計，近年國人平均房貸期數年年攀升，去年第3季房貸期數創下新高，平均已經達到287個月，平均房貸年期已經接近24年，若以20年期和30年期的比例下去推估，30年期的房貸比例可能已經接近4成，顯示在高房價與低利的環境之下，越來越多民眾使用30年期的房貸。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，30年期房貸逐漸成為市場主流，也成為民眾增加購屋能力的重要工具，以同樣月付款4.87萬元試算，利率1.6%，20年期房貸可以申貸千萬元，不過30年期則可以貸到1,392萬元，無形中可多增加約392萬元的購買力，近兩年房價不斷上漲，民眾勢必得提高預算才能順利購屋。

30年期的房貸除了可以增加購屋能力外，對於銀行評估個人房貸負擔能力時也是重要的關鍵，舉例來說，如果一般上班族月收約6萬元，申請20年期一千萬元的房貸，銀行會認為每個月房貸佔收入比例過高，而有所疑慮，但若是申請30年期的房貸，就可降低每月房貸佔收入的金額，銀行端核貸過關的機率就較高。

曾敬德指出，30年期房貸在過去一段房價上漲時間，讓購屋人的房價負擔能力增加，也扮演了房市助攻的角色，尤其是在中低總價的市場，未來一旦有重大調整，影響力自然不容小覷，但也因為影響層面大，政府勢必會審慎考量，尤其過去政策不影響自用與首購，但不鼓勵多房與投資等方向來看，如果真的上路也會審慎評估適用的對象。

再以貸款1000萬，首購利率1.4%來計算，20年期房貸每月約4.7萬元，比30年期房貸每月約3.4萬元，足足多了1.3萬元，若以健康財務支出規劃比例，家庭月收入得達15萬才買得起房。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前國人平均薪資4.4萬，就算是雙薪家庭也要等薪資翻倍才能購屋，因此對於小資家庭而言，這項政策將比升息更加沉重，不僅置產族踩煞車，首購族也可能因無力扛房貸而縮手，寧可繼續租屋，不過現金滿滿的有錢人仍可以繼續買房，財富差距持續增加，可能讓購屋市場更加M型化。

張旭嵐指出，目前央行可能採取的手段，包括提高多屋族貸款成數限制，以及特定區域的信用管制，都可在金融風險控管下，又避免傷及無辜的打房手段，但限縮貸款年期，確實可能讓很多年輕族群成家夢碎，而如何讓房市緩降溫，又不讓首購止步，確實需要政府多加評估衡量。