首波梅雨季來了！電商雨具、除溼去霉用品銷售增八成

時序正式進入梅雨季，將迎來首波滯留鋒面，全台各地已出現局部降雨，富邦媒（8454）旗下momo購物網近期「雨具」、「除溼機」、「居家防潮用品」買氣飆升，雨具、除溼去霉商品近日銷售較去年同期成長高達八成，除溼機亦有五成增長。

momo購物網表示，因應天氣變化，民眾受預期心理影響，雨具用品自上週起買氣湧現，近二周銷售較去年同期成長八成。對於時常外出的通勤族來說，雨具要能兼顧價格、外觀、功能性及實用性，才能符合購買需求，其中標榜2-3人適用、120公分的大傘面雨傘最受歡迎，如人氣第一的「RainCity」功能性強且CP值高，曾創下單月熱賣2000組的紀錄。另，防水設計完善、透氣度高的雨衣也是人氣王，如「JOJOGO」升級版雙側開速乾風雨衣，適合追求穿脫快速的機車族。

伴隨雨季到來，居家防潮需求大增，除溼用品、去霉劑隨之熱銷。momo購物網表示，通過無毒測試、具環保概念的補充包備受消費者喜愛，暢銷榜首即為「克潮靈」集水袋補充包36入，單月最高銷售3804組。除了除濕用品，去霉劑亦十分熱賣，特色品項為外型精巧的「LabAvo」MoldGoGo防霉吊卡，經實驗檢測防霉力達99%，擺放室內有效時間長達90天，同時散發玫瑰花香，可抑制黴菌生長及異味。

此外，除溼類家電也是消費者關注的焦點，5月至今的銷售較去年同期成長五成，因節能減碳、省電觀念盛行，具「一級能效標章」的商品備受廣大消費者青睞，尤其高科技智慧型的除濕機漸受矚目，像是「LG」一級能效17公升變頻除濕機，運用「物聯網IoT」智慧功能，可遠端遙控，時時掌握居家除濕狀況。若為小資族入門，高CP值的「Frigidaire富及第」11公升新1級省電清淨除濕機，含微電腦感應適濕功能，可設置定時關機，是年銷1萬台的好評推薦款；「HERAN 禾聯」新一級能效6公升除濕機則選用高效能松下壓縮機，適合擺放於小空間，單月最高銷售825台，人氣居高不下。