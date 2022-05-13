買舊不如買新 這區新建案和中古屋每坪只差3萬

新建案貸款成數高、付款彈性、屋齡新及裝潢成本相對低等高CP值優勢，深受不少購屋族青睞，只是近年因缺工缺料導致價格飛漲，許多人只能望屋興嘆。

不過，根據591新建案統計近一年全台新建案與中古屋價差最小的前15名行政區，價差最低僅有4%。若以區域分布來看，北台灣共有11區上榜，明顯多於中南部。

其中價差幅度最小的北市萬華區，新案與中古屋每坪差距更不到3萬元；緊追其後的新北板橋、三重等地亦相當接近，打破新建案總是給人貴森森的印象。

591新建案統計近一年全台各行政區在線銷售的大樓新建案與中古屋交易，避免因屋況過於老舊進而影響房價，選擇屋齡5到10年的中古大樓，結果顯示價差最小的前15名，每坪行情差距僅1到5萬元。

591新建案指出，近年房市價量齊揚，許多地區的中古大樓因地段佳，生活機能成熟，漲幅力道強勁。

反觀新建案，雖然房價同樣升高，但只要座落地點等條件不錯，普遍具有貸款成數高，付款條件彈性等特點，同時還因屋齡新，擁有裝潢成本相對低或降低裝修費用等優勢，對想買房的消費者其實相對有利。

以價差最小的北市萬華區來說，由於開發較早，目前可供大面積開發的素地已相當罕見，雖然在都更危老議題加入後案量有所增加，但仍受限於土地整合曠日費時、買氣旺盛等因素，遠遠無法滿足當地供需，進而讓不少買方轉向二手屋。

此外，近年台北市政府力推的「西區門戶計畫」發酵下，萬華逐漸擺脫過往「老、髒、亂」印象，也讓中古屋房價興起一波補漲潮，進而縮短與新建案的價差。

新北市有5區上榜，觀察各區分布，除板橋和新店兩地的中古屋因區內高價豪宅交易拉抬，導致差距不明顯；連過往被視為外圍蛋白區的泰山區，在鄰近新莊副都心、頭前等重劃區房價溢漲下，能見度逐漸大開。目前新建案主要集中在與新莊區接壤的塭仔圳重劃區一帶，交易熱區主要是來自十八甲等地的中古大樓，價格十分接近。

桃園市則有大園、八德、蘆竹等區進榜，價差橫跨5%到15%。價差最小的大園區，推案主力雖仍集中在青埔重劃區，但受房價高漲，建商也紛紛移往外圍主推低總首購產品，此外，目前行情仍在2字頭初的客運園區，亦頗受市場矚目。

排名第4名，台中唯一上榜的太平區，當地目前新案行情約2字頭，與中古大樓單坪差距僅有1萬多元。市調指出，當地舊市區生活機能強，自住買盤力道十足，新建案集中在交通、生活機能均佳的新光重劃區，由於價格相對台中其他地區較為親民，也讓建商也跟進主打低總價訴求，頗得台中購屋族青睞。

台南就因新案市場過熱，導致中古屋價格差距快速拉大，因此並無區域上榜；至於高雄，進榜均為成熟機能的區塊，其中前金區鄰近五福商圈，擁有愛河景觀生活圈及捷運橘線，買氣強勁，近年在高雄舊市議會聯開案及華園飯店投資案等議題帶動下，包括城揚、京城、國泰也於區內陸續推出大樓新案，一併拉抬中古屋房價。