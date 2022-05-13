沛波第1季EPS 0.48元年增率17％ 長線展望正向
沛波鋼鐵（6248）董事會通過第1季營收15.56億元，較去年同期成長78.9%，第1季稅後淨利2,193萬元，年增73.17％，每股稅後純益（EPS）0.48元，較去年同期成長17.07％。
沛波表示，第1季受惠國內鋼筋需求強勁，鋼價持續創高，帶動營收創歷史同期新高，但受原料價格飆漲影響，營業成本上升，致使第1季毛利率較去年同期減少1.5%，獲利表現略受影響。
近期上市櫃公司第八屆公司治理評鑑結果出爐，沛波獲得上櫃公司排名前20%成績 ，排在第二級距相較第七屆僅排名第四級距 、第六屆第七級距，顯示沛波積極推動公司治理方面的努力，獲得成效與肯定 ，未來公司會繼續秉持誠信與公平經營原則、保障股東權益、善盡企業社會責任，同時隨時關注相關規範發展，強化沛波在公司治理運作的效率，進而提升經營績效回饋股東與社會，朝ESG目標努力邁進。
沛波總經理楊韻蒔表示，近日因大陸疫情反覆，且南方迎來降雨氣候影響鋼材需求，致使鋼價跌勢擴大，雖短期內的鋼市供需雙弱，但各國基礎建設持續推動，代表鋼巿後續需求仍存有極大的動能，鋼市基本面前景不淡，因此公司對營運展望仍正面看待。
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