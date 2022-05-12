「巧奪天工」金工飾品展 於中友百貨創意平台登場

由中友百貨與台灣金工藝術平台「仕飾人」合作的「巧奪天工」金工飾品展，即日起至6月20日，在中友百貨A棟10樓創意平台盛大登場，共展出35件作品，涵蓋「針織女王」潘怡良老師於2021秋冬、2022春夏台北時裝周的走秀搭配飾品。

另外，還有以國立歷史博物館二款古文物《獸形器座》、《錯金大帶鉤》為發想所創作的圖像授權飾品。這些作品出自5位金工設計師之手，呈現出優雅、大器的風範，同時融合古今之美，解構古典元素，轉換成現代簡潔風格，將當代工藝融入日常穿搭之中。

中友百貨A棟10樓創意平台自2012年起設立，至今已展出78檔不同主題的展覽，涵蓋工藝、插畫、各類職人個展。

此次邀請到台灣新興金工藝術平台-「仕飾人」，跨界攜手合作知名服裝設計師，也是時尚界著名的「針織女王」潘怡良，將2021年秋冬、2022年春夏台北時裝周展出的作品，移植到台中中友創意平台，讓更多中部民眾可以欣賞巧奪天工的精湛工藝。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨已快適生活的提案者為目標，今年適逢30週年慶，有機會和「仕飾人」合作，挖掘美的事物，將她帶到民眾的面前，也是百貨公司肩負的使命之一。

這次與新興金工藝術平台「仕飾人」合作，展出35件令人驚豔的金工工藝作品，這也是「仕飾人」跨出台北後的第一場展覽。

「仕飾人」主理人薛盛元也表示，非常感謝「針織女王」潘怡良以實際行動提攜後輩，讓「仕飾人」這個品牌可以連續二季在台北時裝周展露光芒。

「仕飾人」嚴選有工藝、創意、哲學內涵的設計師合作，目前平台進駐超過49位設計師，2,000件以上的飾品設計。「仕飾人」扮演整合上下游需求的橋樑，提供平台讓優秀的金工設計師專心創作，消費者則能輕鬆地在平台選擇喜愛的飾品。

此次展出的作品中，最特別的當屬由151 Studio設計總監高曉婷設計，以國立歷史博物館二款古文物《獸形器座》、《錯金大帶鉤》為發想，所創作的圖像授權飾品「十五笄禮(髮簪)」及「春秋大飾(項鍊、耳環)」。

「十五笄禮(髮簪)」設計理念，以源自周朝時期的笄禮-女子15歲許嫁，即可行笄禮，笄禮由母親主持，並於髮髻上插《簪》；如果年已15，即使沒有許嫁，也可以行笄禮，以示成年。

到了春秋時期，《論語》子曰：「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑」，意指15歲為孔夫子志學之年，立定志向學習。這些皆源於春秋戰國歷史，設計師透過春秋之神獸文物給予女子守護，因此取名為《十五笄禮》。

另一款「春秋大飾(項鍊、耳環)」飾品的紋樣源自於《錯金大帶鉤》，為春秋戰國至漢朝的服飾風尚，是古代貴族和文人武士所繫腰帶的掛鈎，類似現今皮帶扣頭，其大小、質地、造型代表社會地位彰顯，是為春秋時期的當代藝術。