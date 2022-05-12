竹科效應！富旺苗北最大造鎮計畫「協奏曲」賣破八成

竹科效應持續發酵，富旺國際開發（6219）位於苗栗造橋最大造鎮計畫「協奏曲」，銷售率迅速突破八成，成為苗北新案「賣座王」，此案規劃92戶透天別墅，總銷金額7.4億元，科技新貴占已購客戶的比重超過五成。

展望第2季，富旺陸續進入「站前富時代」、「站前新時代」、「富旺科技園區」等成屋交屋入帳高峰，不僅挹注4月合併營收達9,274萬元，月增1649.8%、年增6.5%，亦有助推進第2季公司營運成長表現。

另一方面，今年還有包括「心海城」、「幸福好好」與「雲科莊園」等總銷達19億元且已近完銷個案，正陸續取得使用執照，後續有望為富旺營收表現增添動能，帶動整體營運逐季向上攀升。

富旺指出，觀察今年3月全台各區域房價指數，苗栗房價指數為140.68，較去年同期增長8.9%，為全台排名第二，熱度僅次於台南，且從苗栗最新的交易移轉數728棟來看，月增逾八成、年增逾三成，可見購屋剛性需求動能強勁。

富旺位於苗北造橋最大造鎮計畫「協奏曲」，主要受惠於鄰近竹南、頭份便捷的交通地理位置，竹科兩大園區的人口就業紅利，加上透天別墅設計深受菁英貴族、科技新貴青睞，詢問度頗高，銷售突破八成。

富旺表示，依照目前工程如預期進度來看，「協奏曲」有機會於2023年完工，為公司未來營運帶來正面挹注。