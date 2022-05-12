強化國際交流 保發中心辦2022東亞太平洋保險論壇

強化保險國際合作與交流，財團法人保險事業發展中心(簡稱「保發中心」今(12)日舉行主辦2022年東亞太平洋保險論壇，除了我國主管機關及學者專家代表外，特別邀請來自美國、歐盟、日本、柬埔寨等保險監理機關及相關機構高層透過線上方式參與，我國保險業高階主管等計140位代表採實體或視訊方式參與論壇。

東亞太平洋保險論壇，自2018年開辦，除延續首屆與日本、韓國合作備忘錄(MOU)夥伴之資訊共享與人才交流外，保發中心並呼應政府新南向政策，持續拓展與東亞太平洋地區各國監理機關與保險公(協)會的合作關係，今年更邀請歐盟EIOPA主席，及美國保險監理官協會(NAIC)創新、資安及科技委員會主席，同時也是馬里蘭州保險局長，分享保險科技相關法規與監理趨勢，供主管機關、保險業及學界參考借鑒。

金管會副主委邱淑貞致辭時表示，新科技、新趨勢之數位化轉型已改變保險業的樣貌與因應方式，2021年台灣本地市場有超過100種UBI保險商品，成長率超過200%；新冠疫情雖危生命及經濟，但亦帶來加速數位化轉型的機會，網路保險不受封鎖或居家隔離影響，越來越受消費者歡迎，主管機關亦已訂定遠距核保及身分驗證機制。

邱淑貞指出，我國目前有34家保險公司設有電商平台，2014年開辦至今，產、壽險公司合計線上銷售保單的保費收入，達到新台幣147億元、約5億美元。

展望未來，金融市場將面對包括資安及氣候變遷等諸多風險，國際合作及經驗分享非常重要，主管機關將持續與亞洲夥伴與國際社會合作，以因應未來的挑戰，並強化保險業在永續發展扮演的角色，以發揮其對社會保障及安定人心的功能。

儘管新冠肺炎疫情反覆，東亞太平洋保險論壇睽違二年後再度舉辦，並因應疫情，以「新科技．新趨勢」為論壇主題，納入保險科技最新發展與因應經營環境變革等各個面向的重要議題。

除了保發中心MOU夥伴日本損害保險事業總合研究所理事長分享目前日本國內產險市場保險科技應用現況外，美國馬里蘭州保險局長以及歐盟保險及職業年金管理局主席亦分別解說消費者保護與保險科技監理之議題。

柬埔寨保險監理機關副首長分享該國保險市場、科技應用與發展趨勢，熟悉緬甸之國內專家並剖析緬甸投資環境與保險市場等內容。為呼應主管機關推動純網路保險政策，國內學者亦於論壇解析網路保險之運作。

考量資訊安全為金融創新之基礎，論壇最後安排圓桌會議，探討保險業數位發展與資安風險管理，子題分別涵蓋人才培育、個人資料保護及企業資安風險管理的未來，透過主講人與各與會人員的問答，激盪出專業之觀點與意見。

論壇的主持人、主講人及與談人分別來自歐、美、日、柬埔寨的監理官員及我國專家、學者，對保險科技相關之議題發表精闢演說，與會嘉賓熱烈參與，再次建立與多國保險產業的良好互動關係。