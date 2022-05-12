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台灣大車隊集團 打造疫情下的生活服務

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台灣大車隊集團旗下生活大管家率先業界推出「居家安心方案」，讓居家清潔及消毒可以一次完成。圖／台灣大車隊集團提供
台灣大車隊集團旗下生活大管家率先業界推出「居家安心方案」，讓居家清潔及消毒可以一次完成。圖／台灣大車隊集團提供

國內本土疫情嚴峻，台灣大車隊集團（2640）旗下生活大管家、全球快遞愛鄰快送抓緊疫情商機，推出新服務，生活大管家推出業界首創「居家安心方案」，居家清潔、消毒一次完成；全球快遞愛鄰快送推出「長照送餐(老人送餐)服務」，讓長輩受到貼心照顧。大車隊集團今年成立子公司台灣智慧生活網，結合洗衣、快遞、居家清潔、代駕、汽車保修、旅遊等各項生活媒合服務，打造「新生活服務生態圈」，提供消費者更便利的生活體驗。

新冠肺炎疫情升溫，單日本土確診人數突破6.5萬人，台灣大車隊集團旗下的生活大管家為居家清潔服務媒合平台，可提供居家清潔、家電清潔、塵蟎清潔、空間消毒等服務；居家隔離及照護者愈來愈多，若請人居家打掃清潔，管家與消費者近距離接觸有疑慮，因此，生活大管家首創「居家安心方案」，讓居家清潔及消毒可以一次完成，一方面可以讓消費者居住更安心，另一方面也保障管家生計及健康安全創雙贏。

生活大管家結合居家清潔及消毒，依坪數大小消費者最低只需4小時的時間即可輕鬆入住，任務執行時採用安全、無毒、無臭不影響人體的消毒劑，保護家中孩童、老人及寵物安全；此外，執行人員皆受過完整訓練，同時施打三劑疫苗，保護消費者健康更安心。

生活大管家「居家安心方案」推出超優惠價，消毒與清潔兩項服務結合，最低只要2,800元，就可享受全方位無死角的清消服務，讓消費者輕鬆負擔，超適合居家隔離、照護者出關後使用，一次將家裡消毒乾淨，讓所有家人擁有安心且乾淨的環境居住。

而在疫情之下，台灣大車隊集團旗下的全球快遞愛鄰快送，推出長照送餐(老人送餐)服務；台灣現有家庭結構，銀髮長輩多與子女分居或獨居，騎士除了完成餐點配送之外，還可進一步關懷長輩狀態。

全球快遞愛鄰快送特別與銀色大門(老人送餐平台)攜手合作推出長照送餐服務，同時加強騎士對長輩的關懷訓練，希望在送餐之餘，可以與長輩寒暄交流，並且留意長輩當日健康狀況，若有緊急事件可自發性通報。透過騎士APP串接銀色大門「關懷功能」與「關懷日誌」系統選單，比如生活提醒「氣候、保暖、補充水份」等，跟長輩聊天，關心身體健康與生活狀況，也透過日誌欄位輸入，將關懷系統化、數據化，精準察覺長輩需求。

全球快遞與嘉義在地社會企業銀色大門合作，為獨居長輩提供送餐服務，雙方透過APP系統串聯，將單純送餐擴大到貼心關懷，讓騎士在配送餐點時，同時也將長輩生活狀態上傳至APP中，除了可即時回報並掌握長輩狀態，疫情之下，提供子女與長輩更細緻的關懷服務。

台灣大車隊集團旗下全球快遞愛鄰快送與銀色大門攜手合作推出長照送餐服務，同時加強騎士對長輩的關懷訓練。圖／台灣大車隊集團提供
台灣大車隊集團旗下全球快遞愛鄰快送與銀色大門攜手合作推出長照送餐服務，同時加強騎士對長輩的關懷訓練。圖／台灣大車隊集團提供

疫情 全球快遞 騎士

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