快訊

總統府再增5名確診 累計88人染疫

獨／不再提供共契平台訂單 泰博證實：因政府大量徵用快篩

台虎首發NFT限量15顆 1顆平均約32.4萬元

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
台灣虎航金色精裝限定版虎將衝出將近45萬的價格。台灣虎航提供
台灣虎航金色精裝限定版虎將衝出將近45萬的價格。台灣虎航提供

台灣虎航（6757）自宣布將推出航空業界首發超限量NFT，tigerNFT造成網路圈熱烈討論，起標價15萬元，這次NFT最高得標43.6萬元，最低得標 26.5萬元， 平均約 32.4萬元。

台灣虎航tigerNFT今日中午結標，金色精裝限定版虎將衝出將近45萬的價格，這次NFT最高得標43.6萬元最低得標 26.5萬元，平均約32.4萬元，雖然NFT的市場不大，但是結果仍顯示有特定族群在觀注並且願意在最後關頭一次下標出高價，取得tigerNFT的「獨特性」，顯示本案極具市場的話題性，亦可作為市場指引。

本次發行的15顆NFT，特別與台灣新銳數位藝術家Jun合作，他擅長以台灣文化為題材，透過科幻及Cyberpunk的風格，除了每顆圖案各有增加收藏紀念價值。分別是，得標者可參與並見證台灣虎航A320neo的交機過程3次；以及18個月效期的台灣虎航空位無限次搭乘的權益，等同享有台灣虎航的員工福利。

台灣虎航 NFT

延伸閱讀

三星Neo QLED 8K量子電視大尺寸霸氣登台 4大亮點升級

林志穎「資訊接收狂」 自爆家裡廁所鏡子也內嵌電視

Instagram將能用NFT秀個人數位收藏 整合擴增實境應用

虎迷們快蒐藏！台灣虎航首發NFT限量15顆、享特殊福利限時開賣

相關新聞

郭台銘「唾液家用PCR檢測機」已送申請？永齡基金會回應

外傳鴻海（2317）創辦人郭台銘個人投資的富佳生技，其所生產的PCR檢測機，先前僅供醫療專業人員執行，但近期已向衛服部申...

網嘆最愛的書牆要沒了 興富發集團「悅誠廣場」8月熄燈

興富發下午代100％持有的子公司「博元建設股份有限公司」公告，因COVID-19疫情影響，董事會決議預計於8月31日之後...

新普今年Q1毛利率創12年來新高 EPS 8.1元

繼電池模組股王AES-KY（6781）今年首季繳出獲利新高後，母公司電池模組龍頭新普（6121）也繳出佳績，首季毛利率達...

Orderpally幫賣家臉書開團整單 即日擴大至IG、LINE

看好「+1」的收單模式的17LIVE集團，有鑒於後疫情時代社群電商賣家需求細緻化、個人化，今年5月正式推出全新品牌「Or...

斥資5.6億 全家新花蓮多溫層物流中心動土

全家便利商店物流建設再下一城，在陸續稼動高雄岡山與北三瑞芳多溫層物流中心、中壢與台南電商衛星倉後，全家宣佈，斥資5.6億...

後疫情時代旅行與生活 Airbnb發布三大十年來最大改版

全球多元旅宿平台 Airbnb 於台灣時間昨（11）日晚間舉行的夏季發表會中，宣布推出十年以來最大幅度更新。繼 2021...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。