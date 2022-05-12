台虎首發NFT限量15顆 1顆平均約32.4萬元

台灣虎航（6757）自宣布將推出航空業界首發超限量NFT，tigerNFT造成網路圈熱烈討論，起標價15萬元，這次NFT最高得標43.6萬元，最低得標 26.5萬元， 平均約 32.4萬元。

台灣虎航tigerNFT今日中午結標，金色精裝限定版虎將衝出將近45萬的價格，這次NFT最高得標43.6萬元最低得標 26.5萬元，平均約32.4萬元，雖然NFT的市場不大，但是結果仍顯示有特定族群在觀注並且願意在最後關頭一次下標出高價，取得tigerNFT的「獨特性」，顯示本案極具市場的話題性，亦可作為市場指引。

本次發行的15顆NFT，特別與台灣新銳數位藝術家Jun合作，他擅長以台灣文化為題材，透過科幻及Cyberpunk的風格，除了每顆圖案各有增加收藏紀念價值。分別是，得標者可參與並見證台灣虎航A320neo的交機過程3次；以及18個月效期的台灣虎航空位無限次搭乘的權益，等同享有台灣虎航的員工福利。