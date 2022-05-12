新普今年Q1毛利率創12年來新高 EPS 8.1元

繼電池模組股王AES-KY（6781）今年首季繳出獲利新高後，母公司電池模組龍頭新普（6121）也繳出佳績，首季毛利率達15.4%，創12年來單季新高，單季每股純益（EPS）為8.1元，亦寫下同期新高紀錄。

新普今（12）日公布今年首季財報，營收224.38億元，季減7.5%、年增0.1%。毛利率15.4%，季增0.6個百分點、年增2.3個百分點。營益率10.1%，季增0.1個百分點、年增1.4個百分點。業外收益2.89億元，季增25.1%、年增72%。

新普今年首季稅後純益達14.99億元，季減8.3%、年增11.4%，單季EPS為8.1元，寫下同期新高紀錄。

展望第2季，新普指出，目前仍須觀察俄烏戰爭、全球通膨狀況，以及中國大陸華東地區封城復原情況。

新普先前已公告今年4月營收為78.54億元，月減3.7%、年減1.1%；累計新普今年前四個月營收為302.92億元，年減0.2%。

新普曾指出，4月營收下滑主要是受到華東地區封控影響，儘管新普自身廠房在常熟沒受影響，但因合作的零組件廠商位於封控區，因此不論是進料，或是新普自身出貨到下游廠商，皆受到嚴峻物流影響，造成新普4月營收下滑。