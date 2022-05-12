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東部倉儲建設再下一城 全家新花蓮多溫層物流中心動土

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
全家新花蓮多溫層物流中心開工動土，竣工後將可對應花蓮、台東地區中長期的物流需求，且除了倉儲空間擴大，可配送服務的店舖量能將一舉提升四成。全家／提供
全家新花蓮多溫層物流中心開工動土，竣工後將可對應花蓮、台東地區中長期的物流需求，且除了倉儲空間擴大，可配送服務的店舖量能將一舉提升四成。全家／提供

全家（5903）物流建設再下一城！在陸續稼動高雄岡山與北三瑞芳多溫層物流中心、中壢與台南電商衛星倉後，全家總經理薛東都宣布，斥資5.6億元的新花蓮多溫層物流中心於花蓮吉安鄉開工動土，預計於明年啟用，屆時對店鋪商品、多溫層EC包裹的理貨與轉運能量將再上揚，可配送服務的店舖量能將一舉提升四成。

受疫情影響，電商及冷凍食品商機爆炸性成長，同時店鋪數持續穩定增長，物流運能需求亦隨之攀升，為完整佈局全國物流配送網絡，提升對東部民眾與店舖加盟者的服務，全家去年取得花蓮縣吉安鄉光華工業區土地，其佔地面積達2,722坪，建置新花蓮多溫層物流中心，今日現場邀請花蓮縣長徐榛蔚與薛東都一同開工動土。

全家新花蓮多溫層物流中心共計兩層樓，建物面積近2,500坪，冷鏈作業、常溫作業廠房各一棟，並規劃有常溫EC轉運與倉儲空間及冷凍EC空間，供全台物流公司、日翊文化物流公司使用，竣工後將可對應花蓮、台東地區中長期的物流需求，且除了倉儲空間擴大，可配送服務的店舖量能將一舉提升四成。

全家 電商 吉安

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