斥資5.6億 全家新花蓮多溫層物流中心動土

全家便利商店物流建設再下一城，在陸續稼動高雄岡山與北三瑞芳多溫層物流中心、中壢與台南電商衛星倉後，全家宣佈，斥資5.6億元的新花蓮多溫層物流中心於花蓮縣吉安鄉開工動土，預計明年啟用，屆時對店鋪商品、多溫層EC包裹的理貨與轉運能量將再上揚，促動東部地區物流配送網絡與效率更臻完善。

受疫情影響，電商及冷凍食品商機爆炸性成長，同時店鋪數持續穩定增長，物流運能需求亦隨之攀升，全家總經理薛東都表示，為完整佈局全國物流配送網絡，提升對東部民眾與店舖加盟者的服務，全家預做佈署，於2021年取得花蓮縣吉安鄉光華工業區土地，佔地面積達2722坪，建置新花蓮多溫層物流中心。

薛東都表示，全家新花蓮多溫層物流中心共計兩層樓，建物面積近2500坪，冷鏈作業、常溫作業廠房各一棟，並規劃有常溫EC轉運與倉儲空間及冷凍EC空間，供全台物流公司、日翊文化物流公司使用，竣工後將可對應花蓮、台東地區中長期的物流需求，且除了倉儲空間擴大，可配送服務的店舖量能將一舉提升4成。