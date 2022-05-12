後疫情時代旅行與生活 Airbnb發布三大十年來最大改版

全球多元旅宿平台 Airbnb 於台灣時間昨（11）日晚間舉行的夏季發表會中，宣布推出十年以來最大幅度更新。繼 2021 年冬季發表會中發布逾百項創新與產品優化後，今年再解鎖三大全新改版，包含優化房源搜尋分類的「Airbnb 房源類型」（Airbnb Categories）、為長期住宿需求而設計的「銜接式住宿」（Split Stays）以及提供旅客更多元保障的「AirCover」。全新改版將滿足後疫情時代人們融合旅行與生活的「住進全世界」的風潮，讓使用體驗更加升級。各項更新預計於本周開始於各市場陸續推出。

Airbnb 共同創辦人暨執行長 Brian Chesky 表示：「疫情已經永久改變人們的旅行方式，而我們也決定推出 Airbnb 十年以來最大的改版。首先，隨著人們生活和工作地點更加彈性，我們精心設計出可以依照多元房源類型作為搜尋根據的『Airbnb 房源類型』。其次，隨著人們日趨嚮往長時間的旅行，因此我們提供『銜接式住宿』，主動串連鄰近地區的兩個房源，給旅客更彈性的訂房選擇，讓規劃長途旅行更省力。最後，我們正式推出『AirCover』服務，透過 Airbnb 的官方保障，讓旅客可以放心下訂，安心入住。」

2022 年 Airbnb 夏季發表會中發布的三項重大改版細節包含：

Airbnb 房源類型（Airbnb Categories）

疫情之下，遠距工作成為了許多人的日常，彈性地選擇居住城市與工作地點已是常態。然而，反觀過去 25 年來，旅客搜尋旅行目地的方式仍一成不變，同樣是在搜尋引擎上輸入單一目的地和固定的出發日期，而這些旅行目的地不外乎是長期佔據榜單的熱門城市。但透過 Airbnb 去年推出的「彈性目的地」功能，旅客可以自由選擇超過 10 萬個全球的鄉鎮與城市，作為旅行的靈感來源。

基於這項更新， Airbnb 今年帶來全新的房源搜尋方式「Airbnb 房源類型」，讓旅客有機會挖掘那些位於自己從未想過造訪地區的絕佳房源。「Airbnb 房源類型」涵蓋 56 個不同類別、超過 400 萬間由世界各地房東精心打造的獨特房源，並依照各自風格、位置和與景點的遠近進行分類。為了提供更精準的房源推薦，Airbnb 透過機器學習分析數百萬個房源的名稱、描述、照片、房東提供的資料，以及旅客評論，再由 Airbnb 內部團隊審核房源並親自挑選照片，並經過最終檢查，確保每個房源類別的照片都能準確詮釋氛圍，讓搜尋過程更直覺。

有了「Airbnb 房源類型」後，當搜尋目的地時，搜尋結果會自動按照與該目的地的關聯性進行排列，而在查看不同類別時，地圖會自動縮放以顯示房源的所在位置。透過這項全新的房源分類方式，可以適度緩解過度旅行所帶來的壓力，熱門旅行目的地將被重新洗牌，也能藉此讓旅客挖掘新的旅行所在。

銜接式住宿（Split Stays）

「銜接式住宿」功能的靈感來源為過去三個月以來，Airbnb 上有近半數的預定是超過一週或更長，透過自動推薦鄰近城市的兩處房源，旅客可以獲得比平常多四成的房源選擇，讓規劃長途旅行更省力。

當在 Airbnb 上搜尋一個目的地時，「銜接式住宿」推薦的房源會自動出現在搜尋結果中，這項功能也適用於露營、國家公園、滑雪、衝浪等 14 個旅遊分類，透過提供更多元的房源選擇，更能激發出延長旅行時間的慾望。舉例來說，當瀏覽國家公園類別時，「銜接式住宿」可能會建議旅客分別至美國大峽谷和鄰近的錫安國家公園住上幾晚。若從地圖上查看「銜接式住宿」，兩處房源將由一條線連接，並顯示兩地之間的距離和建議的旅行順序。當確認要進行訂房時，系統也將提供清楚指示，引導旅客進行預定。

AirCover

今年夏天，預計會有數百萬的旅客展開自疫情以來的首次旅行。為迎接即將到來的龐大旅行需求，Airbnb 推出「AirCover」服務，提供旅行期間住宿的全面保障，不僅免費且適用於所有房源，這也是 Airbnb 十年來在旅客服務領域的最大升級。

AirCover 提供四大保障措施，將適用於 Airbnb 上預定的所有房源：

1. 房源預訂保障：若房東在入住的 30 天內取消旅客的訂房，Airbnb 會為旅客找尋相似或更好的房源作為替代，或是進行退款。

2. 入住保障：若遭遇問題無法辦理入住，且房東也無法解決時，Airbnb 會為旅客尋找相似或更好的房源並進行相同天數的預定做為替代，或是進行退款。

3. 房源描述保障：在罕見的情況中，若於入住期間發現房源狀況與網站的照片不符，例如冰箱無法正常運作等，且與房東溝通後仍無法獲得改善；又或是房間數與網站的描述不一致等，房客可於三天內向 Airbnb 通報，Airbnb 將會為旅客找尋相似或更好的房源作為替代，或是進行退款。

4. 24 小時安全專線：若於入住期間有安全上的疑慮，不論身處何時何地，Airbnb 的專業客服團隊將全天候為旅客提供服務。

「AirCover」服務目前已精心設計於 Airbnb 官網和應用程式中，從處理突發訂房狀況、入住問題，到提供會說 16 種語言的全天候安全專線，皆可以輕鬆與 Airbnb 專業團隊聯繫，即時為旅客解決問題。

即日起全面升級