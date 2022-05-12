歐洲趕在冬天前到澳洲搶煤 推升海岬型運價飆漲
中航（2612）董事長彭士孝今天表示，全球散裝船提前進入旺季，許多歐洲業者開始趕著在冬天前先到澳洲載運煤，而且都改用海岬型的船舶來運送，推升近期海岬型運價提前進入旺季，日租金較第1季已經翻漲達1倍，俄烏戰爭及大陸的疫後需求，推升散裝船景氣再度看俏。
國內的法人分析，這波海岬型的租金突然大漲，國內主要受惠業者有裕民（2606）、中航、新興（2605）及慧洋-KY（2637）4家，要能業績在現在第2季反應，要以現貨船多的業者為主，裕民、慧洋-KY現貨船比重高，業績受惠會最快速。
海岬型最近大反彈，主要是受到俄烏戰爭衝擊許多歐洲業者已經提前在澳洲搶運煤，原本歐洲到俄羅斯的距離很短，現在則要千里迢迢改到澳洲去運，船舶租約時間拉長，使得散裝船的現貨市場需求突然急速增加。
國內其也散裝船業者也表示，根據海岬型的現貨報價，第1季日租金約在1.4萬元區間，現在已經反彈到3.1萬元，近期到澳洲搶煤的情況非常多，不只是歐洲地區，亞洲的印度也加入搶煤的行列，有些客戶因為搶不到海岬型的船近日願意加價，日租金已經攀升到4萬美元，顯示市場行情是非常熱絡。
而且大家都急著到澳洲搶煤，尤其，歐洲市場的訂單以前是不會到澳洲去，航程遠也不符合成本，突然最近加入澳洲買煤的行列，澳洲目前散裝港口大塞港，這樣情況並沒有讓其他業者減少訂船量，反而怕愈晚去愈塞，急著找船搶運。
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