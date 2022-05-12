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資策會調查系列二 消費者用四大零售通路App有五大趨勢

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
資策會產業情報研究所調查2021年零售電商消費者行為，觀察台灣消費者於四大零售通路「便利商店、超市/量販、百貨商場、專賣店」的App使用偏好與實體通路消費行為。聯合報系資料照
資策會產業情報研究所調查2021年零售電商消費者行為，觀察台灣消費者於四大零售通路「便利商店、超市/量販、百貨商場、專賣店」的App使用偏好與實體通路消費行為。聯合報系資料照

資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年零售電商消費者行為，觀察台灣消費者於四大零售通路「便利商店、超市/量販、百貨商場、專賣店」的App使用偏好與實體通路消費行為，提出五大趨勢觀測。

趨勢一：2021年四大通路App使用度提升 「超市/量販」成長最多。資策會調查顯示，2021年四大零售通路App使用度較2020年普遍提升，其中便利商店App使用比例增幅最高，成長7.8%；超市/量販比例成長幅度居次，為7.6%。其他如專賣店、百貨商場App也有5.8%與4.3%的成長。

趨勢二：7-11 App常用度上升第一 遠東百貨、寶雅前進亞軍。App常用度排名相較2020年略有變動，四大通路冠軍App分別為「7-11、全聯、新光三越、屈臣氏」。資策會觀測常用度前三名，「便利商店」依序為7-11（84%）、全家（75%）、萊爾富（11%）；「超市/量販」依序為全聯（80%）、家樂福（58%）、Costco（22%）；「百貨商場」依序為新光三越（49%）、遠東百貨（34%）、SOGO百貨（30%）；「專賣店」為屈臣氏（52%）、寶雅（47%）、康是美（44%）。

趨勢三：App功能評比 「優惠提醒通知」實用度已逼近行動支付。根據資策會調查，前五大App實用功能依序為「點數累積與兌換（74%）、消費紀錄查詢（57%）、行動支付（49%）、優惠提醒通知（48%）、寄杯服務（32%）」，相較2020年，「消費紀錄查詢」與「行動支付」需求有所上升，而「優惠提醒通知」功能實用比例逼近行動支付，顯示比起主動查找優惠，消費者更期望被動式的提醒。

趨勢四：「便利商店、超市/量販」線上通路購物頻率增幅最大。2021年有兩大通路的線上購物頻率增幅特別高，超過36%消費者增加在「便利商店、超市/量販」兩大線上通路的購物頻率，減少消費頻率者占1成，整體而言增幅顯著，主要與疫情帶動消費通路轉移及消費者習慣轉變有關，資策會產業分析師陳冠文認為，「百貨商場、專賣店」受到疫情衝擊較大，未來疫情相對舒緩時，預期多數消費者將傾向回歸實體通路，屆時其線上通路會面臨來自綜合型電商平台更大的競爭壓力。

趨勢五：「超市/量販」購物節最熱門。18~35歲最常參與百貨購物節。資策會調查消費者參與實體零售購物節行為，可發現四大通路以「超市/量販（49%）」的參與度最高，其次依序為「百貨商場（42%）、便利商店（27%）與專賣店（23%）」，其中家長族群參與度高於整體消費者。

資策會 便利商店

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