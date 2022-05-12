央行暗示第5波限貸 專家：堵南部讓資金往北部亂竄？

中央銀行報告指出，銀行不動產貸款集中度仍高，選擇性信用管制措施也還有精進調整空間，暗示未來可能推出第5波選擇性信用管制措施。房市趨勢專家李同榮表示，房價高漲與炒房亂象都是市場呈現的果，而非因 ，5波限貸究果不究因，將產生三大後遺症，最大的後遺症就是房價越打越高。

李同榮指出，升息效應加上國內疫情延燒，在觀望心理與看屋量下降的情況下，兩三年持續上升的房市，價量表現開始有些降溫，但央行卻在此時暗示將啓動限貸5.0第5波選擇性信用管制，此舉將造成三大不利的後遺症：

首先是資金亂竄，越堵越糟：

李同榮表示，上波房市多頭中，央行從2010年6月起陸續推出四房市選擇性信用管制，針對台北市及新北市10區，第2屋成數最高限7成；第二波增加「納入新北市3區」，第2屋成數降至6成，土建融最高6.5成。

第三波管控針對「豪宅」，成數上限6成，且不得有寬限期。第四波管制「擴大新北市4區及桃園縣4區」，第2戶成數最高6成，全國不分區第3戶最高5成，並降低豪宅認定標準，及調降公司法人購置住宅貸款最高5成。

李同榮說，十年前央行針對熱區選擇性信用管制的結果，就是防堵台北，結果資金轉入新北市，防堵新北，資金轉入桃園，防堵桃園，資金轉向中南部，使得房價續熱三丶四年之久，錯誤的政策，難道央行仍要重蹈覆轍？所謂現在房市熱區就是中南部，難道央行要防堵中南部熱區，要讓資金再往北部亂竄？

其次，大者恆大，小咖重傷，資源更被集中壟斷：

過去一年半，央行四限貸措施中，第一丶二次偏重限縮成屋貸款資金，影響的是換屋的剛性需求者，以及小咖投資客，第三丶四次限貸有針對延期開工土融管制，但影響的會是中小建商，對大建商或地主而言，此地限貸，他地可貸，容易調解，不受影響。

但中南部諸多中小建商，一旦紛紛倒地，市場就會形成大者恆大，資源壟斷在大建商與大地主手上，市場機制將遭受嚴重扭曲的後果，包括爛尾樓亂象叢生。

第三，忽略不可逆因素，逆勢而為，房價將越打越高：

央行未認清現在房市處在主升段，要把打房KPI訂為房價下跌，這是不大可能，央行主掌風險控管，卻錯把後衞當前鋒，就算實施第5波限貸，不但會造成市場畸型發展，而房價仍然會越來越高。

因為房價上漲的主因包括經濟成長強勁丶資金多丶利率尚低丶通貨膨脹加速丶營建缺工缺料丶技術循環主升趨勢丶這些不可逆因素未收斂之前，央行的任何打房政策對抑制房價皆會無效，結果，央行逆勢而為，就須扛起政策失靈之責。

李同榮表示，政府要打炒房，先打炒地，要打炒地，政府要先以身作則，公有土地標售要嚴格規範，大幅提高社宅比例才能抑制公有土地價格。另外打炒房，不是法令不周，而是執行力不足，政府根本不必修法，只要加上檢舉制度，炒作將無所遁形。