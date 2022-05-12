快訊

湯優盃／球后頂尖對決！戴資穎3局大戰惜敗山口茜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台房屋稅收年增5%、這區增幅第一 多屋族兩招減稅

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
桃園示意圖。記者游智文／攝影
桃園示意圖。記者游智文／攝影

5月房屋稅的繳稅季來臨。根據財政部資料統計，近兩年六都房屋稅收均呈現成長趨勢，110年度全國房屋稅收金額達833億元、年增5%，其中桃園市稅收94.3億元，年增幅8%，成長幅度六都之冠，台中99.6億元、年增6.3%居次。

第一建經總經理謝萬雄表示，各縣市每三年重新評定房屋課稅現值，每年徵收一次，依照面積、折舊率、路段率，計算房屋稅稅額，坪數越大、屋齡越新、地段越優、樓層越高、建材越好的房屋，評定現值也會越高，要繳的稅金相對較多。

第一建經研究中心副理張菱育指出，六都房屋稅額成長，主要是各縣市近年分別調高房屋評定現值、路段率，其中桃園受惠交通愈趨便利，地方發展快速，新建案推案多，吸引雙北市購屋買盤，房市買氣熱絡，納稅屋主的人數也快速成長，促使稅收逐年增加。

張菱育指出，台中近年有不少重劃區的新案交屋，像是北屯機廠、廍子重劃區、單元12及太平新光等地，成為房屋稅的生力軍。

另外台中近年大型商場開發不斷，包括去年底開幕的台中港三井outlet二期，預計今年下半年營運的東區三井LaLaport購物中心，暫定114年營運的漢神洲際購物中心，以及預計115年完工的高鐵娛樂購物城，讓商場周邊晉升台中的一級房市戰區，推升房價表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，為抑制房地產炒作，許多縣市陸續針對非自用住宅加重房屋稅率，其中以雙北最重，持有3戶以上即採非自用住宅3.6%；其他縣市也陸續拍板跟進加重多房稅率，今年7月起，高雄四戶、台中五戶以上房屋稅為3.6%，桃園市、新竹市、台南市則是6戶以上，以3.6%課徵。

張旭嵐提醒，房子若為自住，無出租、營業使用，或有配偶或直系親屬設籍，即可登記自用住宅，但以三戶為限。多屋族則可檢視自身名下的不動產效益，汰弱換強，或是參加公益房東出租，每月有1.5萬租金免稅額度，且房屋稅也比照自用住宅1.2%，可降低稅負。

各主要都會區非自住房屋稅(囤房稅)率。資料來源／第一建經研究中心
各主要都會區非自住房屋稅(囤房稅)率。資料來源／第一建經研究中心
近兩年六都房屋稅收。資料來源／第一建經研究中心
近兩年六都房屋稅收。資料來源／第一建經研究中心

房屋稅 自用住宅 重劃區

延伸閱讀

疫情改變宅生活 中古屋交易坪數增1.5坪

張旭嵐／升升不息 購屋族的算盤該怎麼打？

商辦買盤出現大黑馬 板橋整棟交易房東賺3.94億

房屋貸款高學歷有加分　專家:銀行重三條件

相關新聞

央行暗示第5波限貸 專家：堵南部讓資金往北部亂竄？

中央銀行報告指出，銀行不動產貸款集中度仍高，選擇性信用管制措施也還有精進調整空間，暗示未來可能推出第5波選擇性信用管制措...

影／房價大漲預售屋亂象叢生 立委呼籲需制度性解決

時代力量立委邱顯智、新竹市議員林彥甫與房產專家SWAY等人，上午舉行「系統性的預售屋亂象，需要制度性的解決」記者會。指出...

「星月雅築」建案使用用途不符 公平會重罰100萬元

公平會昨天委員會議通過，仟祥建設有限公司於591房屋網站銷售苗栗縣頭份市「星月雅築」建案，違反公平交易法第21條第1項規...

全台房屋稅收年增5%、這區增幅第一 多屋族兩招減稅

5月房屋稅的繳稅季來臨。根據財政部資料統計，近兩年六都房屋稅收均呈現成長趨勢，110年度全國房屋稅收金額達833億元、年...

Gogoro攜手Metro Motor、Paz 集團插旗以色列

Gogoro宣布，與以色列的兩輪車產業領導者Metro Motor和Paz集團合作，今年夏天在特拉維夫推出領先同業的智慧...

高雄工業雙展 商機引爆

經濟日報主辦「2022高雄自動化工業展與高雄國際儀器化工展」昨（11）日在高雄展覽館南、北兩館滿館展出，為今年南台灣最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。