全台房屋稅收年增5%、這區增幅第一 多屋族兩招減稅

5月房屋稅的繳稅季來臨。根據財政部資料統計，近兩年六都房屋稅收均呈現成長趨勢，110年度全國房屋稅收金額達833億元、年增5%，其中桃園市稅收94.3億元，年增幅8%，成長幅度六都之冠，台中99.6億元、年增6.3%居次。

第一建經總經理謝萬雄表示，各縣市每三年重新評定房屋課稅現值，每年徵收一次，依照面積、折舊率、路段率，計算房屋稅稅額，坪數越大、屋齡越新、地段越優、樓層越高、建材越好的房屋，評定現值也會越高，要繳的稅金相對較多。

第一建經研究中心副理張菱育指出，六都房屋稅額成長，主要是各縣市近年分別調高房屋評定現值、路段率，其中桃園受惠交通愈趨便利，地方發展快速，新建案推案多，吸引雙北市購屋買盤，房市買氣熱絡，納稅屋主的人數也快速成長，促使稅收逐年增加。

張菱育指出，台中近年有不少重劃區的新案交屋，像是北屯機廠、廍子重劃區、單元12及太平新光等地，成為房屋稅的生力軍。

另外台中近年大型商場開發不斷，包括去年底開幕的台中港三井outlet二期，預計今年下半年營運的東區三井LaLaport購物中心，暫定114年營運的漢神洲際購物中心，以及預計115年完工的高鐵娛樂購物城，讓商場周邊晉升台中的一級房市戰區，推升房價表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，為抑制房地產炒作，許多縣市陸續針對非自用住宅加重房屋稅率，其中以雙北最重，持有3戶以上即採非自用住宅3.6%；其他縣市也陸續拍板跟進加重多房稅率，今年7月起，高雄四戶、台中五戶以上房屋稅為3.6%，桃園市、新竹市、台南市則是6戶以上，以3.6%課徵。