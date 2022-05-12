全台房屋稅收年增5%、這區增幅第一 多屋族兩招減稅
5月房屋稅的繳稅季來臨。根據財政部資料統計，近兩年六都房屋稅收均呈現成長趨勢，110年度全國房屋稅收金額達833億元、年增5%，其中桃園市稅收94.3億元，年增幅8%，成長幅度六都之冠，台中99.6億元、年增6.3%居次。
第一建經總經理謝萬雄表示，各縣市每三年重新評定房屋課稅現值，每年徵收一次，依照面積、折舊率、路段率，計算房屋稅稅額，坪數越大、屋齡越新、地段越優、樓層越高、建材越好的房屋，評定現值也會越高，要繳的稅金相對較多。
第一建經研究中心副理張菱育指出，六都房屋稅額成長，主要是各縣市近年分別調高房屋評定現值、路段率，其中桃園受惠交通愈趨便利，地方發展快速，新建案推案多，吸引雙北市購屋買盤，房市買氣熱絡，納稅屋主的人數也快速成長，促使稅收逐年增加。
張菱育指出，台中近年有不少重劃區的新案交屋，像是北屯機廠、廍子重劃區、單元12及太平新光等地，成為房屋稅的生力軍。
另外台中近年大型商場開發不斷，包括去年底開幕的台中港三井outlet二期，預計今年下半年營運的東區三井LaLaport購物中心，暫定114年營運的漢神洲際購物中心，以及預計115年完工的高鐵娛樂購物城，讓商場周邊晉升台中的一級房市戰區，推升房價表現。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，為抑制房地產炒作，許多縣市陸續針對非自用住宅加重房屋稅率，其中以雙北最重，持有3戶以上即採非自用住宅3.6%；其他縣市也陸續拍板跟進加重多房稅率，今年7月起，高雄四戶、台中五戶以上房屋稅為3.6%，桃園市、新竹市、台南市則是6戶以上，以3.6%課徵。
張旭嵐提醒，房子若為自住，無出租、營業使用，或有配偶或直系親屬設籍，即可登記自用住宅，但以三戶為限。多屋族則可檢視自身名下的不動產效益，汰弱換強，或是參加公益房東出租，每月有1.5萬租金免稅額度，且房屋稅也比照自用住宅1.2%，可降低稅負。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言