高通驍龍X70推新功能 實現5G獨立組網毫米波連線

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶片大廠高通於2022年5G高峰會中，推出多項相關新品，布局更多5G應用商機。

高通在5G高峰會中，由總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）親自介紹日前已發表的驍龍X70 5G數據機射頻系統推出新功能，讓搭載X70的裝置，將可實現全球首個5G獨立組網毫米波連線，尖峰傳輸速度超過8 Gbps。

高通也推出最新的Smart Transmit 3.0技術，延伸支援Wi-Fi與藍牙傳輸功率管理，可即時平均跨2G至5G、毫米波、Wi-Fi與藍牙的傳輸功率，優化裝置整體的無線傳輸效率。

同時，高通也提到越南電信業者Viettel的全新解決方案將採用高通5GRAN平台，以實現大規模部署創新、虛擬化與模組化的5G網路。

5G 高通 藍牙

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