航運拚減碳 台泥旗下達和航運再添散裝新船「達善輪」

運價居高不下，除了比運能，還要拚未來船隊的環保性能。台泥企業團所屬的達和航運，今天為購入的新式環保散裝船「達善輪」命名交船，台泥董事長張安平指出，該船油耗最高減3成，優於國際海事組織標準，下個月又將新增一艘環保高效散裝船「達環輪」，盼能減緩全球供應鏈與通貨膨脹問題。

這是達和航運自2018年起優化船隊計畫啟動後，購入的第八艘新式環保船。張安平指出，疫情之下，面對目前全球巨大的供應鏈問題，身為散裝船隊有必要協助維持國際貿易順暢，企盼「達善輪」交船，能減緩全球供應鏈與通貨膨脹問題，發揮穩定世界經濟的關鍵力量。

受疫情影響，張安平無法親赴日本大島造船廠接船，命名典禮由張安平主持，並邀雲朗觀光集團董事長辜懷如擔任達善輪命名夫人，達和航運總經理謝敏雄等人觀禮見證。張安平說，新船命名背後的涵義，代表縱橫七海、乘風破浪、順風順水、吉祥平安，尤其「善」字對於世界另一端正發生不必要戰爭的此刻，更顯重要。

全球8成貨物由海運運送，這些貨物約占全球總商品價值7成。2021年全球船舶排碳量超過9億萬噸，面對2050年全球碳中和目標，包含貨櫃、散裝等船隊都面臨重新建構綠色航運的課題。

張安平表示，上任後啟動達和航運全面換裝環保節能新船計畫，總計近5年來已購入2艘新式水泥船、6艘新式散裝船，下個月又將新增一艘環保高效散裝船「達環輪」，目前達和航運9成船舶已符合IMO 2023年「現成船能源效率指標(EEXI)」及「碳強度指標(CII)」新規定，提前優於國際標準，不只搶先強化達和航運營運效率，提升競爭力，更符合環保節能，以實際作為投入地球永續。

「達善輪」載重噸位為84,460公噸，船長228.5公尺，船寬36.5公尺，為世界知名造船廠日本株式會社大島造船以最先進的造船技術，安裝多項節能設備，船身採用高速節能線型設計、船殼使用環保低阻力油漆、船尾安裝節能導流鰭、以及機艙採用最新式電控低碳減排高效能主機，每日減少燃油消耗達25~30%，優於國際海事組織標準20-30%；並加裝電解式壓艙水處理系統，以維護海洋生態環境。