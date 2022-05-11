微風搶攻端午粽禮商機 業績成長三成

端午節慶是國人的傳統文化節日，微風推出端午禮品專刊，隨著送禮選擇多樣化，囊括大江南北名粽，內容精選近200款禮盒，種類包含名廚經典香粽、頂級鮮果、嚴選美酒、頂級肉品、醇品茶香、特選熟食、地方特色及各式伴手禮以及微風獨家品項。微風表示，因國內疫情升溫，端午粽禮也步入銷售旺季，不少民眾提早囤粽，部分消費者也透過BREEZEONLINE一鍵下訂，即使物料通膨，業績仍逆勢成長三成。

今年微風也收集全台特色粽共民眾選擇，除了台北君悅酒店、晶華酒店、亞緻餐飲、美福飯店、六福客棧等知名飯店外，也囊括了華西街台南擔仔麵、台南楊哥楊嫂、皇上皇、竹南懷舊、上海茶樓、真心台菜以及今年Breeze Super首度獨家販售台菜教母黃婉玲經典手路菜的花生粽等名廚經典老字號肉粽，價格親民獲得消費者的好評選購。

除傳統粽外，包入干貝、烤鴨、伊比利豬肉、鮑魚等高級食材的頂級名粽、異國風味的香茅廚泰式粽子禮盒、各式口味特色粽（麻油雞、剝皮辣椒雞、鹹豬肉、臘味）、素粽、以及適合夏天的Q感冰粽等多款粽子禮盒供消費者選購。

另外BREEZEONLINE販售的易牙居-黑金奶皇流沙包、佬港冰室-虎運流沙包、萬有全-富貴雙方等較能長久保存的冷凍食品，也受到疫情影響，銷量跟著攀升，意外成為端午禮盒銷量黑馬。甜點禮盒也是許多人送禮首選，像中式的綠豆糕、鳳梨酥、和菓子、大福、手工餅乾、蛋糕塔類甜點，不管大人小孩都喜歡的經典款式，十分討喜。

Breeze Super一向以供應高品質水果禮盒受到好評，端午檔期主打夏季果物，包括亞歷山大葡萄禮盒、山梨溫室水蜜桃、德島蜜柑、靜岡哈密瓜、愛文芒果禮盒、玉荷包禮盒等高品質水果，並帶來經典的日式伴手禮，包括日本金澤葛粉果凍禮盒，岡山仙貝禮盒等，皆十分受歡迎。