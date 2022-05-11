微風嚴選特色名粽 業績成長三成

國內疫情升溫，端午粽禮步入銷售旺季，微風廣場推出十款以上名店粽，不少民眾提早囤粽，部分消費者也透過BREEZEONLINE一鍵下訂，即使物料通膨，業績仍逆勢成長3成。

今年微風收集全台特色粽共民眾選擇，除了台北君悅酒店、晶華酒店、亞緻餐飲、美福飯店、六福客棧…等知名飯店外，也囊括了華西街台南擔仔麵、台南楊哥楊嫂、皇上皇、竹南懷舊、上海茶樓、真心台菜以及今年Breeze Super首度獨家販售台菜教母黃婉玲老師經典手路菜的花生粽等名廚經典老字號肉粽，價格親民。

除傳統粽外，包入干貝、烤鴨、伊比利豬肉、鮑魚等高級食材的頂級名粽、異國風味的香茅廚泰式粽子禮盒、各式口味特色粽(麻油雞、剝皮辣椒雞、鹹豬肉、臘味)、素粽、以及適合夏天的Q感冰粽等。

BREEZEONLINE販售的易牙居-黑金奶皇流沙包、佬港冰室-虎運流沙包、萬有全-富貴雙方等較能長久保存的冷凍食品，也受到疫情影響，銷量跟著攀升，意外成為端午禮盒銷量黑馬。此外，甜點與水果禮盒也成為許多人送禮首選。