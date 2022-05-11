快訊

洪峰將至 北市宣布高國中小畢旅等校外教學暫緩至5月29日

南亞科送暖 捐5萬個快篩試劑給新北市政府

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導
南亞科捐贈50,000劑家用快篩試劑給新北市政府，作為防疫後盾，提供居家照護關懷箱使用。圖／南亞科提供
南亞科捐贈50,000劑家用快篩試劑給新北市政府，作為防疫後盾，提供居家照護關懷箱使用。圖／南亞科提供

自己的鄰居自己顧！新冠肺炎（COVID-19）Omicron確診案例逐日攀升，今（11）新北本土確診人數1.6萬最多。位於新北市泰山區的南亞科技（2408）大雨中送暖，捐贈50,000劑家用快篩試劑給新北市政府，作為防疫後盾，提供居家照護關懷箱使用。

身為全球第四大DRAM公司，南亞科去年獲利更是翻倍，為落實企業的社會責任，長期關懷新北市大小事。去年6月捐贈醫用快篩試劑3,200劑以及防疫物資包2,000組（內含抗菌噴霧及防護面罩）給新北市政府；同時與林口長庚醫院合作，在公司設立快篩站，設立期間共累計5,552人次參與快篩，從公司同仁至合作夥伴，為公司的安全與健康注入強心針。

新北市市長侯友宜表示，新北市從4月10日起推出新北居家關懷箱，截至昨10日已送出近4.4萬箱。面對每日破萬的確診人數，且確診後選擇居家照護比例達9成以上，加上新北市醫療能量全國倒數第二的現實，適度調整政策，5月8日以前確診的民眾，仍直接配送關懷箱到府，5月9日起可委託親友前往區公所領取關懷包。

侯友宜強調，非常感謝許多善心人士及企業，在這波疫情下的慷慨獎囊，南亞科技多次支持市府防疫工作，在新北疫情嚴峻時伸出援手，這次更捐贈5萬劑快篩試劑供關懷箱使用，以行動共同守護民眾的健康，相信透過公私協力齊心抗疫，必能共同挺過疫情挑戰。

南亞科技李培瑛總經理表示，本土新冠疫情持續升溫，防疫需要大家一起合作才能成功。南亞科響應防疫不遺餘力，攜手鄰里齊心抗疫，以紓解緊繃的醫療篩檢量能，並善盡企業社會責任。

不只醫療，身為半導體領導廠商，南亞科去年8月響應新北市政府偏鄉教育「共學 共享 共好」政策，贊助「跨越學制 在地就學」專案中的5校群26所高國中小，總計約2,000名學生，添購疫情期間遠端教學視訊直播設備。

南亞科 疫情

延伸閱讀

新北社篩站首開急門診 快篩陽看診、領藥、PCR一條龍

酸「總統講話比較有用」侯友宜：有的問題沒改善完畢

大量新北市民湧入基隆防疫專線 侯友宜：防疫同島一命

議員建議有效發篩劑 侯友宜：有需要的市民會立即有

相關新聞

電梯大樓成新寵兒 房貸族數量、購屋總價創新高

電梯大樓躍為主流產品，電梯房貸族數量、購屋總價皆創新高，據聯徵中心資料，去年第4季共有2.9萬名房貸族購買電梯產品，數量...

台泥旗下達和航運新環保散裝船 舉行遠距命名交船儀式

台泥企業團（1101）今（11）日宣布，旗下所屬達和航運今日在台泥大樓進行新式環保散裝船「達善輪」（M/V TAHO V...

台電新竹區營業處成立施工班 強化護國群山供電穩定

為強化護國群山供電穩定，台電新竹區營業處今（11）日成立施工班，並舉行揭牌典禮，宣告以自有施工班取代以往的外包商，更優化...

南亞科捐贈5萬劑快篩試劑 團結防疫

新冠肺炎Omicron確診案例逐日攀升，面對當前疫情大量的快篩需求，為協助政府提升防疫能量，南亞科（2408）今（11）...

軌道經濟發酵！高鐵桃園站最熱 全台僅這3站房價1字頭

軌道經濟持續發酵，永慶房屋據實價登錄資料，統計近一年全台距離各高鐵站800公尺範圍內的成屋交易，高鐵桃園站以交易量870...

竹科人也來！高鐵最熱房市區曝、1字頭還有3站

軌道經濟持續發酵，永慶房屋根據實價登錄資料，統計近一年全台距離各高鐵站800公尺範圍內成屋交易，交易量最大的是高鐵桃園站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。