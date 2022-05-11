南亞科送暖 捐5萬個快篩試劑給新北市政府

自己的鄰居自己顧！新冠肺炎（COVID-19）Omicron確診案例逐日攀升，今（11）新北本土確診人數1.6萬最多。位於新北市泰山區的南亞科技（2408）大雨中送暖，捐贈50,000劑家用快篩試劑給新北市政府，作為防疫後盾，提供居家照護關懷箱使用。

身為全球第四大DRAM公司，南亞科去年獲利更是翻倍，為落實企業的社會責任，長期關懷新北市大小事。去年6月捐贈醫用快篩試劑3,200劑以及防疫物資包2,000組（內含抗菌噴霧及防護面罩）給新北市政府；同時與林口長庚醫院合作，在公司設立快篩站，設立期間共累計5,552人次參與快篩，從公司同仁至合作夥伴，為公司的安全與健康注入強心針。

新北市市長侯友宜表示，新北市從4月10日起推出新北居家關懷箱，截至昨10日已送出近4.4萬箱。面對每日破萬的確診人數，且確診後選擇居家照護比例達9成以上，加上新北市醫療能量全國倒數第二的現實，適度調整政策，5月8日以前確診的民眾，仍直接配送關懷箱到府，5月9日起可委託親友前往區公所領取關懷包。

侯友宜強調，非常感謝許多善心人士及企業，在這波疫情下的慷慨獎囊，南亞科技多次支持市府防疫工作，在新北疫情嚴峻時伸出援手，這次更捐贈5萬劑快篩試劑供關懷箱使用，以行動共同守護民眾的健康，相信透過公私協力齊心抗疫，必能共同挺過疫情挑戰。

南亞科技李培瑛總經理表示，本土新冠疫情持續升溫，防疫需要大家一起合作才能成功。南亞科響應防疫不遺餘力，攜手鄰里齊心抗疫，以紓解緊繃的醫療篩檢量能，並善盡企業社會責任。

不只醫療，身為半導體領導廠商，南亞科去年8月響應新北市政府偏鄉教育「共學 共享 共好」政策，贊助「跨越學制 在地就學」專案中的5校群26所高國中小，總計約2,000名學生，添購疫情期間遠端教學視訊直播設備。