台泥旗下達和航運新環保散裝船 舉行遠距命名交船儀式

台泥企業團（1101）今（11）日宣布，旗下所屬達和航運今日在台泥大樓進行新式環保散裝船「達善輪」（M/V TAHO VIRTUE)）遠距命名交船儀式，成為達和航運2018年起優化船隊計畫啟動後，購入的第8艘新式環保船。

台泥董事長張安平指出，疫情之下，面對目前全球巨大的供應鏈問題，維持國際貿易順暢是我們的責任，企盼「達善輪」的交船，能夠對減緩全球供應鏈與通貨膨脹問題，發揮穩定世界經濟的關鍵力量。同時希望遠處的戰爭能夠平息，並隨著穩定的國際自由貿易，帶著世界迎向和平。

受到疫情影響，張安平無法親赴日本大島造船廠接船，今年已經是第2次透過視訊進行遠距命名交船儀式。典禮在張安平親自主持下，邀請雲朗觀光集團董事長辜懷如，擔任達善輪命名夫人，達和航運總經理謝敏雄以及達和航運同仁們觀禮見證。

台泥企業團表示，全世界80%的貨物透過海運運送，這些貨物約佔全球總商品價值70%，2021年全球船舶排碳量超過9億萬噸。面對2050年全球碳中和目標，建構世界綠色航運更顯重要。台泥企業團秉持處理人類文明與大自然之間複雜關係的企業精神，張安平自上任後即啟動旗下達和航運之全面換裝環保節能新船計畫，總計近五年來已經購入兩艘新式水泥船、六艘新式散裝船，下個月又將新增一艘環保高效散裝船「達環輪」。

台泥企業團指出，目前達和航運九成船舶已符合IMO 2023年「現成船能源效率指標(EEXI)」及「碳強度指標(CII)」新規定，提前優於國際標準，不只搶先強化達和航運營運效率，提升競爭力，更符合環保節能，以實際作為投入地球永續。

「達善輪」載重噸位為8萬4,460公噸，船長228.5公尺，船寬36.5公尺，為世界知名造船廠日本株式會社大島造船以最先進的造船技術，安裝多項節能設備，船身採用高速節能線型設計、船殼使用環保低阻力油漆、船尾安裝節能導流鰭、以及機艙採用最新式電控低碳減排高效能主機，每日減少燃油消耗達25~30%，優於國際海事組織標準20-30%；並加裝電解式壓艙水處理系統，以維護海洋生態環境。