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3類人「快篩陽視同確診」明上路 自拍上傳醫師視訊評估

今起至6月30日海外自購快篩「無須FDA核准」 每人上限100劑

本土確診「成長12%」增5.7萬例 死亡個案8例

南亞科技捐贈5萬劑快篩試劑 團結防疫

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
南亞科技獲頒新北市政府感謝狀。照片／公司提供。
南亞科技獲頒新北市政府感謝狀。照片／公司提供。

疫情延燒、使得近日確診案例逐日攀升，因此DRAM大廠南亞科（2408）面對當前疫情大量的快篩需求，為協助政府提升防疫能量，今（11）日宣布，再捐贈5萬劑家用快篩試劑予新北市政府做為重要防疫物資，提供居家照護關懷箱使用，新北市政府同時頒發感謝狀予南亞科技，雙方齊心共同防疫。

對此，新北市市長侯友宜表示，新北市自4月10日起推出新北居家關懷箱，截至5月10日送出近4.4萬箱，面對每日破萬的確診人數，且確診後選擇居家照護比例達9成以上，因應中央政策並適度調整，新北居家照護關懷箱調整為關懷包，即5月8日以前確診的民眾，仍直接配送關懷箱到府，5月9日起可委託親友前往區公所領取關懷包。

侯友宜也非常感謝許多善心人士及企業，在這波疫情下的慷慨獎囊，南亞科多次支持市府防疫工作，於新北疫情嚴峻時伸出援手，這次更捐贈 5 萬劑快篩試劑供關懷箱使用，以行動共同守護民眾的健康，相信透過公私協力齊心抗疫，必能共同挺過疫情挑戰。

南亞科總經理李培瑛指出，本土新冠疫情持續升溫，防疫需要大家一起合作才能成功，南亞科至今已發起數項防疫專案，包括 2021年6月捐贈醫用快篩試劑3,200劑以及防疫物資包2,000組（內含抗菌噴霧及防護面罩）予新北市政府。

其次，在2021年6月與林口長庚醫院合作在公司設立快篩站，設立期間共累計5,552人次參與快篩，從公司同仁至合作夥伴，為公司的安全與健康注入強心針，緊接著2021年8月響應新北市政府偏鄉教育「共學 共享 共好」政策，贊助「跨越學制 在地就學」專案中的5校群26所高國中小，總計約2,000名學生，添購疫情期間遠端教學視訊直播設備，一直到當前，南亞科再捐贈5萬劑家用快篩試劑予新北市政府，共同強化整體防疫韌性，為台灣防疫盡一份心力。

南亞科進一步說，響應政府防疫不遺餘力，攜手鄰里齊心抗疫，以紓解緊繃的醫療篩檢量能，並善盡企業社會責任。

南亞科技捐贈5萬劑快篩試劑。照片／公司提供。
南亞科技捐贈5萬劑快篩試劑。照片／公司提供。

南亞科 疫情

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