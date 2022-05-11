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軌道經濟發酵！高鐵桃園站最熱 全台僅這3站房價1字頭

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
近一年全台高鐵站周邊房市交易價量，以交易量來看，桃園站以870件居冠。圖／永慶房屋
近一年全台高鐵站周邊房市交易價量，以交易量來看，桃園站以870件居冠。圖／永慶房屋

軌道經濟持續發酵，永慶房屋據實價登錄資料，統計近一年全台距離各高鐵站800公尺範圍內的成屋交易，高鐵桃園站以交易量870件居冠，台北站每坪72.3萬元最高，桃園站、新竹站房價站穩3字頭，全台僅剩苗栗站、雲林站、嘉義站還有1字頭房價，顯見高鐵站周邊受惠於便捷的高速通勤機能，交易熱絡，房價也相對獲支撐。

交易量方面，高鐵桃園站以870件居冠，其次為左營站，交易件數686件，第三為台北站612件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高鐵桃園站周邊為青埔特區，隨著公共設施逐步完善，加上機捷交通機能優勢，鄰近桃園機場，購物商場、水族館、公園、綠地等區域利多，集生活、觀光、就學、各式機能於一身，吸引不少首購、換屋等自住族群進駐。

左營站具備三鐵共構優勢，位於高雄市區內，周邊發展已臻成熟，食衣住行樣樣俱全，原本就是高雄房市指名度高的區域，而在台積電宣布設廠高雄煉油廠舊址之後，更為當地房市增添柴火，交易市況更加熱絡，目前住宅均價約每坪23.2萬元。

陳金萍指出，高鐵台北站為雙北地區最重要的交通樞紐，除了三鐵共構外，也是捷運轉乘的重要站點，串聯大台北地區交通路網，其交通優勢不言可喻，加上台北市府近年積極推動「西區門戶計畫」，其中最受矚目的莫過於雙子星開發案，加上周邊還有北車E1E2公辦都更、中華郵政雙塔等6大複合開發案，交通、建設題材讓高鐵台北站周邊成為近年購屋客熱門關注焦點，房市交易表現不俗。

住宅均價方面，陳金萍說明，彰化站、台南站周邊開發較晚，目前僅在預售推案階段，素地仍多，尚未有成屋交易揭露，無法提供交易價量參考。

其餘10站中，可以發現位於雙北地區的南港站、台北站與板橋站住宅均價都突破50萬元，受惠於三鐵共構的優勢，加上南港站有經貿園區、台北站有西區門戶計畫翻轉軸線以及板橋站新板特區等各項重大建設匯聚，前景可期，讓住宅均價相對有撐。

桃園站與新竹站則站上3字頭房價，相較於雙北地區價格相對實惠，因此，吸引不少雙北客南下桃園，同時也購屋吸引不少竹科新貴選擇當「北漂族」，撇開供給少、選擇不多的新竹地區，轉往房價相對便宜，選擇性高的高鐵桃園站周邊購屋，充分利用高鐵的快速與便利交通特性，通勤北北桃或桃竹之間，打造高鐵「一日生活圈」。

高鐵沿線僅剩苗栗站、雲林站與嘉義站還有1字頭房價，陳金萍解釋，這三站是較晚設高鐵站的區域，加上位於該縣市較為邊陲地帶，要吸引周邊產業形成商圈聚落仍需時間發展，因此，在地客群仍以傳統舊市區為主要購屋區域，也讓這三大高鐵站區周邊房市交易量均不到百件，房價也相較於其他高鐵站低。

陳金萍表示，沿著重大交通建設購屋向來是不敗的房地產投資心法，不過各站開發時程不一，民眾想要享受便捷的交通機能，以及齊全的公共建設和豐富的商業活動、生活機能，建議優先選擇具備三鐵共構的高鐵站，或是串連周邊科學園區、產業園區的站點，避免發展空窗期太長，僅有交通優勢，卻缺乏其他機能，讓民眾居住品質大打折扣的窘境。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

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