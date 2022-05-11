逆轉了？林口賠售王出現連4筆獲利、專家點關鍵

實價揭露，因賠售不斷，被稱為林口賠售王的國家一號院，近來連續四筆交易都獲利，獲利金額從62萬至267萬，雖然都不到一成，但已是該社區交屋以來首見連續獲利出場。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察近期國家一號院轉手獲利的交易其中不乏是2018~2020年之間取得，這些二手屋主撿到第一手屋主的賠售價，或者第一手屋主當年取得單價落在24~26萬左右，如今房市回溫，自然有機會小賺出場。

台灣房屋林口A9環球特許加盟店店東周起帆表示，通膨加上原物料漲價，新屋帶動中古市場整體房價上揚，大坪數新案福樺中央單價平均有47~50萬，中小坪數新案家心向上也有50~54的行情，因此中古屋市場行情也有明顯漲幅。

國家一號院位於林口文化三路、中華一路之間，和世界首席緊鄰。兩社區均為大坪數豪宅規畫，2011年預售開價每坪38萬元上下，在大台北地區相對便宜，吸引不少投資客進場，但2014年交屋時，碰到政府打房，房價從3字頭跌至2字頭，投資人多被套住。

由於坪數大，總價多2500萬以上，難以吸引以中小家庭為主的林口主力買盤，近年豪宅買氣雖回升，但以市中心區為主，國家一號院和世界首席接手不多，近年住戶轉手多以賠售收場。

其中有多戶由於降價還是賣不掉，淪入法拍，有一戶直到四拍才拍出，屋主慘賠2,027萬。

實價顯示，過去幾年，國家一號院賠售情況一直沒有間斷，少則數十萬，多則五、六百萬。

以今年1月來說，國家一號院12樓戶轉手，2014年買入價4098萬元，賣出僅3580萬元，賠了518萬元；世界首席16樓戶轉手，也賠了128萬元。

不過國家一號院最近接連四戶轉手，包括12樓、16樓、24樓、27樓，都有獲利，其中12樓以2513萬元買入，今年3月以2780萬元轉手，獲利達267萬。另外世界首席今年以來也有5樓、10樓、17樓戶獲利出場，獲利金額63萬到86萬元。