疫情炸開職場氣氛焦慮 41.9%企業認今年防疫比去年更難

疫情延燒，職場處處彌漫著低迷和焦慮的氛圍，針對今年的「新台灣模式」，104人力銀行今（11）日發布最新調查，41.9%的企業認為今年防疫比去年更難，且當員工確診，47.9%企業仍全員上班。

本土疫情已連續超過十天萬例起跳，104玩數據5月6日至5月9日以網路問卷訪查966名企業人資與用人主管，了解企業面對新一波疫情的防疫作為，並比較去年三級警戒，在95%的信心水準下，估計誤差為±3.15%。

調查發現，防疫政策從去年三級警戒的清零轉為共存，多數企業也以不影響營運為最優先考量。當員工確診，企業進班的五大模式以「除了確診者之外，其餘員工正常上班」佔25.5%最多，其次是「啟動快篩，陰性全員正常上班佔」22.4%，合計47.9%企業「以全員正常進班」為多。

排第三到第五分別是：密切接觸者(如主管或同事)居家辦公17.5%、分流上班9.7%、同辦公空間同仁居家辦公9.3%，縮減正常上班的人力。

此外，調查另發現，不論員工是否確診，今年和去年相比，今年「正常進班」的企業比例54.7%、高於去年的36.1%，「分流上班」15.7%、「全員WFH」3.6%，都低於去年的37.7%、11%。企業因應疫情同時呈現不影響原本工作「與疫共存」。

不過，強調「與疫共存」的「新台灣模式」，有41.9%的企業認為今年防疫比去年更困難，難在病例暴增、員工染疫風險增加73.3%，難以追蹤員工是否與確診者密切接觸有61.5%、快篩試劑難買難以確認員工是否染疫有51.7%。