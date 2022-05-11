華航因應極端天氣 發布台灣運輸業唯一TCFD獨立報告書

中華航空（2610）積極響應國際減碳趨勢及因應氣候風險，今年再度發布第二版氣候相關財務資訊揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）獨立報告書。華航透過TCFD作業，模擬極端氣候可能造成的風險情境研訂措施，深化企業相關財務因應資訊與決策管理作為，不僅為全球航空業首家、也是台灣連續兩年發表獨立報告的航空公司，於我國航空永續發展再創新猷。

華航體認航空業經營與氣候議題關係密切，於 2018 年簽署國際 TCFD 倡議，並成立跨單位 TCFD 工作小組，將企業風險管理機制納入全球氣候變遷及轉型風險因子，包括治理、策略、風險管理指標與目標等四大指引原則，鑑別實體與轉型之氣候風險、機會議題，時刻檢視全球營運之碳排放及氣候風險，讓華航的營運體質更具韌性，以面對極端氣候與其衍生之商業、法規環境變化；每年並邀請內、外部專家共同檢視、提報董事會及持續更新對外報告，落實企業氣候治理作業。

華航今年發布第二版獨立氣候治理報告書，除依循第一版作業基礎，強化企業風險管理資訊，亦新增2050淨零碳排五大核心減碳策略，包含燃油效率提升、提升TCFD作業與緊急應變體系、推展倡議永續航空燃油（Sustainable aviation fuels, SAF）、參與國際碳管制機制、適時引進新科技強化減碳作業等，持續掌握內外部風險、機會議題管控及議合因應能力，增進企業氣候治理作業；像是全球營運據點針對強降雨淹水預防、特殊天候造成航班異動或轉降等相關因應措施，以強化各場站應變能力，讓營運更具韌性及永續競爭力。

華航為國內首家運輸業宣示2050年淨零排放目標及減碳路徑，並設定階段性航空及地面碳排放減量目標及年度落實方案，以回應國際減碳趨勢及回應利害關係人期望；近期首創內含百項環保創新措施的永續示範航班，從航路節油、機坪作業、網路報到至機上餐點與服務用品等面向，積極落實節能減碳。

此外，華航「環保旅程ECO Travel碳抵換計畫」截至2021年12月底止，旅客參與抵換總量達299.77公噸，同時期績效為台灣航空業最佳；此旅客自願性計畫亦於2021年納入華信航空及台灣虎航，讓華航集團的旅客均有機會參與並支持國際永續發展行動，一同邁向2050年淨零碳排目標。

華航為環境保護盡一份心力，善盡航空業社會責任與落實永續發展，為台灣第一家導入ISO 14001、ISO 50001及ISO14064-1的航空運輸業，每年通過第三方公正查驗與認證。華航長期耕耘企業永續，為國內唯一連續六年入選道瓊永續指數 DJSI成分股、富時社會責任新興市場指數成分股，並獲頒台灣企業永續獎、全球企業永續獎等；儘管面臨疫情嚴峻考驗，仍不遺餘力地推展環境、社會、公司治理 (ESG)各面向發展，履行永續經營的決心。