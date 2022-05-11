三商家購首季獲利寫新低 祭六大策略鞏固基本盤

三商家購（2945）日前公告第1季季報，單季稅後純益299萬元，年衰86%，每股稅後純益0.04元，險些虧損，並創下單季歷史新低。三商家購在第2季立刻進行策略調整，包括品類優化、周周促銷、品牌重塑、物流量能提升，並透過多元化策略與搶搭防疫商機，積極拉抬業績表現。三商家購表示，透過六大策略，以及最新公告的4月業績，對第2季獲利表樂觀。

三商家購公布4月營收11.48億元，年增9.04%，累計前四月營收42.54億元，年增0.26%。三商家購表示，今年在疫情晦暗不明的情況下，消費者為降低接觸風險、趨避疫情影響，消費習慣有所調整 ; 相較去年第1季新冠肺炎確診案例不多，疫情尚未升溫，今年在來店消費次數減少，反觀客單價提升，尤其菸及飲料類商品之銷售受到較大的影響。

此外，自然環境因素也不容忽視，今年第1季降雨天數較去年同期大幅增加，氣溫普遍較低，直接影響飲料等商品之銷售；加上2月開始，全台蛋荒，造成散蛋、盒蛋及茶葉蛋銷售金額大幅下降，連帶影響其他家庭烹煮類商品之銷售，單就蛋類商品分析，第1季銷售額減少約900萬，隨著時序進入夏季，氣溫回暖，蛋農的產量可望緩解，恢復正常供應。

去年美廉社即著手進行門市改裝，除增設蔬果、水產和肉品之販售外，並重新優化商品品類結構與陳列，簡化門市陳列作業，調整後因停業改裝期間而流失之顧客，也在3月後逐步回到美廉社消費，單店業績與毛利額逐步提升，可見因改裝帶來之效益逐步發酵。

三商家購也推出多項策略積極鞏固基本盤優化效能。包括美廉社利用第1季的淡季進行門店大規模商品品類調整，自2月開始並於3月後陸續完成階段性調整優化，4月業績不但不受市場低靡影響，且全店業績逆勢成長。展望第2季將進入年度旺季，也已完成新一階段國外採購談判佈局，在全球物價持續上漲的環境中，以凍漲策略與消費者共體時艱，並透過品類優化提升商品迴轉與毛利表現。

美廉社也藉由週週促銷迎戰通膨。三商家購表示，面對供應商漲價，通路商立場很難干預，但秉持積極因應之心，自去年物價開始蠢動之際，美廉社即推出每週五、六、日針對民生相關商品的促銷活動，至今維持進行已超過半年。平抑價格的積極作為還包含美廉社限定自辦進口商品和自有品牌，砍除中間商利潤所以可以不間斷推出促銷活動，以物超所值凝聚消費者的信賴感，使差異化商品類（進口+自有）銷售比去年同期佔比的17%成長到19%，銷售額成長超過一成。