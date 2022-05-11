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醫護輪班就近住 醫院旁套房全價揚、這裡2年漲65%

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
高雄醫學大學附醫周邊 圖／台灣房屋提供
高雄醫學大學附醫周邊 圖／台灣房屋提供

512「國際護師節」，隨著疫情緊張，醫護人員仍一刻不得閒，且多就近住在醫院附近以便隨時上工，根據台灣房屋集團統計，六都各大醫學中心周邊2021年套房成交行情，與2019年疫情前相比，全部上漲。

其中台南奇美醫院兩年漲65%，居六都之冠，台南成大醫院、高雄醫學大學附醫周邊套房漲幅也都達5成，台中地區則包括中國、中山附醫等平均約有3成漲幅，北北桃地區，包括台北榮總、亞東醫院、萬芳醫院等，平均漲幅在16%上下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣邁入高齡化、少子化社會，加上不婚和晚婚人口增加，套房總價低，成為不少獨居族首選，尤其是在捷運站旁、熱門商圈周邊或市區醫院附近，生活機能成熟，交通便利性佳，套房的出租率高、投報率也穩定。

其中醫院商圈，因醫護人員常日夜顛倒，為了配合輪班需求，不少人會選擇在醫院旁就近租賃或買一間小套房，並傾向有大樓管理的社區，不僅出入較安全，包裹收送、丟垃圾都有專人協助，因此大型醫院周邊的社區大樓型的套房，常吸引醫生族群購入自用，也是包租公們看好的產品類型和商圈。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，市區醫院周邊套房客層穩定、好轉手，如地段機能佳，租金收益也優於一般商圈。以漲幅最高的奇美醫院商圈來說，周邊10坪中古套房，總價約200萬元可入手，月租約5~6千元計算，毛投報率可達3%左右。

台灣房屋總裁彭培業表示，以往小套房房貸成數低、利率也較一般住宅高，近年小宅當道，已有不少銀行搶攻商機，開始承作15坪以下小宅套房貸款，台灣房屋感念醫護人員第一線協助國人對抗疫情的辛勞，也特別提撥500萬代書基金，護理人員在5月12日至6月12日在台灣房屋直營門市辦理過戶代書費全免。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
進入疫情時代，六都醫院周邊套房房價全都上漲。圖／台灣房屋提供
進入疫情時代，六都醫院周邊套房房價全都上漲。圖／台灣房屋提供

醫護人員 疫情 房貸

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