醫護輪班就近住 醫院旁套房全價揚、這裡2年漲65%

512「國際護師節」，隨著疫情緊張，醫護人員仍一刻不得閒，且多就近住在醫院附近以便隨時上工，根據台灣房屋集團統計，六都各大醫學中心周邊2021年套房成交行情，與2019年疫情前相比，全部上漲。

其中台南奇美醫院兩年漲65%，居六都之冠，台南成大醫院、高雄醫學大學附醫周邊套房漲幅也都達5成，台中地區則包括中國、中山附醫等平均約有3成漲幅，北北桃地區，包括台北榮總、亞東醫院、萬芳醫院等，平均漲幅在16%上下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣邁入高齡化、少子化社會，加上不婚和晚婚人口增加，套房總價低，成為不少獨居族首選，尤其是在捷運站旁、熱門商圈周邊或市區醫院附近，生活機能成熟，交通便利性佳，套房的出租率高、投報率也穩定。

其中醫院商圈，因醫護人員常日夜顛倒，為了配合輪班需求，不少人會選擇在醫院旁就近租賃或買一間小套房，並傾向有大樓管理的社區，不僅出入較安全，包裹收送、丟垃圾都有專人協助，因此大型醫院周邊的社區大樓型的套房，常吸引醫生族群購入自用，也是包租公們看好的產品類型和商圈。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，市區醫院周邊套房客層穩定、好轉手，如地段機能佳，租金收益也優於一般商圈。以漲幅最高的奇美醫院商圈來說，周邊10坪中古套房，總價約200萬元可入手，月租約5~6千元計算，毛投報率可達3%左右。