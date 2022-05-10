台中建商推6G建案 緊抓新一代購屋族的心

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
國聚講究建築設計的獨特原創性，個案外觀不複製，樹立區域地標建築收藏價值。記者宋健生/攝影
國聚講究建築設計的獨特原創性，個案外觀不複製，樹立區域地標建築收藏價值。記者宋健生/攝影

電子科技汰舊升級迅速，5G應用新科技正席捲而來。而在中部擁有大票科技業粉絲的國聚建設，打出「6G品牌策略」鎖定中產菁英客群，在競爭激烈的中部房市竄紅，成立13年來已累積逾2,367戶住戶實績。

國聚建設協理陳政輝表示，中部房地產市場極為重視品牌效應，同業中屹立房市30年的一哥、一姊不在少數，甚至客戶跟著建商一路買的案例也時有所聞。

而國聚建設所採取的經營策略，則是鎖定30至50歲的年輕中產菁英，推出「6G品牌策略」，從產品力進化到品牌力，並且採區域深耕開發、穩健推案，因而能在房市紅海中走出國聚自己的路。

所謂「6G品牌策略」包括Good Location地段條件、Good Arch獨特建築、Good Plan規劃價值、Good Amenities公設空間、Good Accessibility環境機能與Green Life永續生活，涵蓋了從開發土地到設計、售後服務，以及企業經營理念等所有面向。

近幾年國聚積極購地，據了解，光是水湳經貿園區就有5筆，總面積達7,629坪左右，其中最大兩筆面積都超越2,000坪以上，地點位在水湳經貿生活圈核心。

陳政輝說，國聚向來專注在成熟區域開發，如中科、水湳經貿、興大、精科等具有產業聚落、建設發展前景與機能便利的明星區域，佈局著眼的時間軸從當下到未來10年都是持續發展區域，提供購屋客自住需求，與滿足長遠的置產規劃。

除此之外，國聚講究建築設計的獨特原創性，推出個案的外觀不複製，樹立區域內的地標建築收藏價值，因此能在同區域競爭產品中脫穎而出；加上基地面積達千坪以上，或雙面臨路角地條件，在視覺上的「看」與「被看」，都能達到齊一美感。

有國聚住戶分享購屋心得指出，即使在高房價情況下，國聚不以縮小坪數、降低購屋門檻來換取銷售成績，反而堅持更適居的三房格局、獨立客餐廳空間等規劃。

建商以實住為出發點來設計產品，也願意降低建築的建蔽率來提升建築物的高度，創造超大棟距，讓使用性、舒適性大大提升，以坪數利用率來看，CP值相當高，也成為國聚品牌策略中重要的價值核心。

國聚建設積極購地，光是水湳經貿園區就有5筆，總面積達7,629坪。記者宋健生/攝影
國聚建設積極購地，光是水湳經貿園區就有5筆，總面積達7,629坪。記者宋健生/攝影

房市 6G

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