北市復興南路大同3C店面要掰了 大同：都更案今年啟動

大同（2371）集團位於台北市復興南路三段3C店面主要銷售大同品牌家電產品，不過大同指出，集團在復興南路三段上店面有七間，其中一間自用、做用大同品牌家電產品銷售，其餘六間出租中，不過今年該地將啟動都更整合，目標一年完成土地整合、兩年跑完都更流程，預計2024年底完成都更程序，街廓舊大樓將拆除重建。

台北市復興南路三段大同店面都更案，今年正式啟動土地整合，該案也將成為王光祥入主大同後，首件啟動的都更案。

據悉，大同位於北市復興南路一段、近忠孝東路三段口的都更案，初估整合完成後，基地面積高達千坪以上。房產專家指出，隨著這兩年房價飆升，該案潛在銷售金額大幅飆升，該案先前總銷金額初估約150億元。

大同指出，復興南路都更案之最大地主為大同，全案第二大地主為台北喬合大飯店（香城飯店企業集團）；大同目標2024年底完成復興南路案所有都更流程，預計2025年取得建照、拆除重建。

大同董事長王光祥今（10）日強調，大同手中土地資產約46萬坪，很大部分是在台北市，最遠也到桃園，潛在開發利益至少3,000億元，如果大同一年推一個案子，默默的做，一年營運做個100億元不是問題，新大同集團的未來備受期待。