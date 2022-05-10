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新天地推台西海線豪華大粽 攻企業送禮、民眾防疫商機

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
新天地今年推出台西海線豪華大粽，搶攻企業送禮民眾防疫商機。新天地提供
新天地今年推出台西海線豪華大粽，搶攻企業送禮民眾防疫商機。新天地提供

疫情澆不熄端午粽禮商機，新天地（8940）今年推出「台西海線豪華大粽」，搶攻企業端陽送禮、民眾防疫美食商機。

一年一度的端午節即將到來，餐飲市場也步入端午粽禮銷售旺季，因逢國內疫情升溫，許多民眾及企業原定的聚餐及戶外活動多半取消，改將經費用於採購端午粽禮餽贈及寵愛自己，形成今年端午頂級粽禮商機蓬勃，各大餐飲業無不磨刀霍霍，期待端午豐收以彌補疫情期間餐飲內用的營收損失。

而受疫情及俄烏戰爭影響，通膨破表，粽子關鍵原物料也漲不停，如粽葉一綑30公斤漲約1,000元，糯米每斤漲30元，鹹鴨蛋每顆漲約6元，豬肉今年也漲約二成，再加上人事成本持續攀升，今年粽子價格普遍調漲5％至10%。

但端午為三大節之一，民眾多表示，為了感受過節氣氛及順應習俗，捨得花高價一些，吃頂級粽子宅在家過端午。

新天地指出，台中沿海一帶日曬風乾的蚵乾，是昔時大戶人家象徵身份的特殊食材，如今轉為台西人舌尖記憶的家鄉味。

新天地以台式經典滷肉，巧妙結合日本北海道鮮干貝、乾干貝、香菇等食材交織而成雅緻滋味，更增加絲絲彈牙的口感，而海味十足的蠔乾在蒲燒鰻魚甜味融合下，達到畫龍點睛的效果。

主廚團隊將粵式經典滋味融合台粽巧思，整粒彈牙鮑魚為主角，細火煨煮蠔油提鮮後加上北海道鮮干貝、蜜汁叉燒與鹹蛋黃等廣式經典風情，搭配XO干貝醬與不膩口的蜜蓮蓉餡，增加味蕾層次感，外層則以竹葉取代荷葉，滿足老饕挑剔的味蕾。

由於國內疫情升溫，企業及民眾紛紛減少不必要的聚餐及戶外活動，致贈頂級端午粽禮成為疫情期間最佳選項，導致今年端午粽禮需求看俏。新天地今年推出4入及6入的雙味端午粽禮，搭配精美時尚保冷袋，定價988元起，符合企業福委會及民眾送禮。

疫情 餐飲業 粽子

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