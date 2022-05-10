光隆訂單能見度到Q4 印尼投資設廠計畫將在下半年啟動

羽絨服暨原料大廠光隆（8916） （8916）指出，全球各國陸續解封，市場對於戶外機能服飾的需求增加，訂單已接到第四季，到印尼投資設廠計畫將在下半年啟動。

光隆董事長詹賀博預估，各國陸續解封，戶外機能服飾大幅成長，今年公司服飾營收將較去年成長逾30%，整體成衣事業部營收在未來5年有雙位數成長幅度，並能優化獲利結構，降低營收受到季節性效應影響，光隆以往在第1季多呈現虧損，今年已經轉盈。

光隆今日公佈2022年第一季財報，在成衣事業部去年同期成長超過75%，合併營收21.1億元，稅後純益為1.45億元，均創同期歷史新高，與2021第一季相比，分別成長25%與219%，除了戶外運動服飾大有貢獻，2021年第三季越南廠停工的出貨遞延，以及小型成衣廠受疫情影響的轉單效應。

詹賀博表示，未來以成衣事業為發展重點，今年第1季相關營收佔比已經超過5成，目標未來5年內將達到7成，其中以高毛利與高技術門檻的戶外機能服飾為發展主軸。