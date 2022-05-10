印尼廠新產能開出 儒鴻今年毛利率有望逐季上升
成衣大廠儒鴻（1476）今（10）日下午舉辦法說會。儒鴻發言人羅仁傑表示，印尼新廠第一期已正式投產，第二期則將在7、8月完工投產，隨新產能陸續開出，將可減少外包比重，加上匯率因素，都有助於後續毛利率提升。法人預估，儒鴻今年毛利率有機會呈現逐季上升態勢。
至於下半年接單狀況部分，羅仁傑指出，第一季因為遭逢俄烏戰爭、疫情再起等諸多變數影響下，的確出現部分品牌客戶下修下半年訂單的狀況，但目前接單已排到第三季，上半年仍可較去年同期維持成長。
展望下半年，羅仁傑透露，估計6月即可確定第四季訂單。若就目前已掌握的狀況，因主要大客戶NIKE已上修第四季訂單量，後續將對其他品牌跟通路商會有帶動效益；此外，第四季是成衣的傳統旺季，今年單就量的角度來看，成衣出貨還是維持成長，只是目前還未完全掌握到第四季上修的量。
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