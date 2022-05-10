本土疫情升溫 晶華4月營收年減15.6%

晶華（2707）今（10）日公告4月合併營收3.97億元，年減15.6%、月減12.7%，創下近半年新低。晶華表示，主要是4月份疫情急遽升溫影響消費者外出用餐與旅遊的意願。此外，自去年9月份起達美樂因股權移轉不再計入晶華的營收，如不含達美樂與去年同期比較則年減3.4%。累計前四月營收18.18億元，年減9.88%，如不含達美樂則是成長4.24%。

面對疫情每日變化的不確定性，晶華積極擴大美食外帶外送平台「晶華美食到你家」的營運動能，增加各式家宴、獨享午餐、宅享訂閱餐、冷凍常溫的抗疫美食囤貨箱等選項。以5月份的母親節檔期為例，雖然酒店餐廳內用的生意受到疫情影響下降了約50%，但強勁的美食外帶外送需求、以及母親節甜品糕點的業績也在防疫的社會氛圍下衝出了好成績，整體的業績和去年相比仍有成長。「晶華美食到你家」已成為集團的營運重點，將持續進行客戶使用端以及美食品項的優化。

展望後市，有鑑於適應與病毒共存的生活將持續帶動美食外帶外送的熱度，「晶華美食到你家」也積極的推出各項優惠活動搶市，平台將開闢「烤鴨專區」並推出「買烤鴨‧送龍蝦」6.4折的優惠套餐。此外，台北晶華以及台南晶英酒店也將掌握緊接著到來的端午送禮檔期，推出多款端節粽香禮盒，豐儉由人的選項包括料多實在的頂級「廣式盆菜裹蒸粽」、創新的「羊肚菌珍珠粽」和「燕窩豆沙粽」，以及台南晶英與台灣祀典武廟、廣富號帆布行合作，推出三方聯名的「包中好運福袋」。

同時，台北晶華、台南晶英與捷絲旅各酒店也積極爭取客房業績，推動「守護家人‧安心防疫」入住72小時的優惠專案，把家留給需要居隔的親友，身體健康無虞的家人入住飯店的優惠房價，期望搭上抗疫商機。