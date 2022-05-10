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大亞第1季EPS 0.36元 業外投資影響獲利

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
大亞集團董事長沈尚弘。記者朱曼寧／攝影
大亞集團董事長沈尚弘。記者朱曼寧／攝影

大亞（1609）今（10）日公布第1季財報，營收達67億元，年增10.8%，創同期新高，稅後純益2.31億元，較去年同期減少46.8%，每股稅後純益0.36元。

大亞指出，雖然今年首季營收，與去年相較增加7億元左右，但在營業外的收支，卻比去年同期減少約1.6億元，主要是受到升息影響，讓心忠電廠建置的利息支出增加，另一方面是股票的評價減少，受到股市下跌導致需認列業外投資損失，兩大因素導致獲利減少。

儘管業外投資影響獲利，但大亞本業動能依舊滿載，受惠於銅價攀升，台商回流擴廠，推升電線電纜需求，加上投資綠電效益顯現，首季營收創下同期新高。

大亞近年積極布局綠能產業，看準調頻輔助服務 (AFC) 與儲能趨勢，除了在自有台南廠區建置儲能系統外，也與多家企業洽談設置儲能，預計未來每年平均可增加20到25MW，2025年上看100MW，有助未來每年穩定貢獻的售電收入再提升。

另，位於台南七股漁電共生太陽能電廠第一期建置容量85MW預計10月掛錶，第二期建置容量35MW～40MW，預定明年第1季掛錶，預計明年太陽能電廠總建置容量250MW，貢獻發電年收入15億元。

展望今年，全球能源需求大增，大亞將擴大布局綠電產業，同時跨足智慧科技產業，搶攻電動汽機車及泵浦產業之漆包線市場，加上台商回流，產業擴廠，通貨膨脹下房市熱絡，對線纜需求仍佳，漆包線銷量也可望受惠電動車市場蓬勃發展，整體線纜事業相當穩健。

太陽能電廠 營收

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