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高鐵桃園站事業用地開發案 鐵道局與國泰人壽簽約

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
由國泰人壽保險公司得標的「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」，雙方已於日前完成簽約事宜。圖/鐵道局提供
由國泰人壽保險公司得標的「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」，雙方已於日前完成簽約事宜。圖/鐵道局提供

交通部鐵道局表示，由國泰人壽保險公司得標的「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」，雙方已於日前完成簽約事宜，國泰人壽規劃將件五棟辦公大樓、一棟飯店和一棟購物中心，總投資金額約260億元。

鐵道局表示，該招商案土地面積約3.27萬坪，最大總樓地板面積達10萬坪，為70年地上權的開發案，國泰人壽以智慧5G、共享城市、生態永續為核心目標，融合桃園都市脈絡「山、河、塘」意象，規劃智慧辦公、魅力街區、星級旅館、特色商業等相關設施，並引進桃園在地大型產業、科技、資通訊、外商企業進駐，串聯高鐵前、後站的活動脈絡，建構全新都市地景，以創造最大公共價值，並更加提升高鐵桃園車站特定區商業動能與發展。

而此案因鄰近桃園國際機場，故建物有限高要求，樓高至多16層，因此，五棟辦公大樓、一棟飯店和一棟購物中心中間會有平台相連通，另外，高鐵桃園站在興建時即預留連通通道，故該基地開發完成後，可經由地下連通道與車站相連，且連通道亦有空間可設置賣店。

鐵道局說，此案於契約期間預估可收取租金近新台幣40億元，權利金至少收取80億元，另外，廠商每年還須依營業額給予鐵道局不成趴數的變動權利金，保守估計契約期間至少可收取20至30億元。

鐵道局表示，此案雖已正式簽約，但5月17日下午1時15分將於「置地廣場．桃園」的和逸飯店舉辦簽約典禮。

國泰人壽保險 鐵道 高鐵

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